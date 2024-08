In aula a settembre i consulenti

Il 18 settembre si torna in aula. In quell’occasione, davanti alla Corte d’assise (presidente Zucconi, a latere Vatrano), saranno sentiti i due consulenti dei giudici, i professori Stefano Ferracuti e Renato Ariatti, che in questi giorni hanno depositato l’integrazione della perizia.

Seung avrebbe dovuto rendere spontanee dichiarazioni, ma, arrivato in aula, in assenza di un detenuto chiamato a testimoniare dalla difesa, è rimasto in silenzio. Detenuto poi convocato nell’udienza successiva, che però ha detto di non conoscere il 36enne di Torre del Lago.

Già ascoltate le parti civili, i figli e il compagno di Barbara Capovani, assistiti dall’avvocato Stefano Del Corso del foro di Pisa.