In arrivo una tempesta di calore. "Fino a giovedì temperature super"

Pisa, 19 agosto 2023 - Un’altra ondata di calore. Una sorta di "tempesta di caldo" – secondo ilmeteo.it – su gran parte dell’Italia, con temperature più alte di 3-4 gradi. Investirà in pieno anche la Toscana. Con Firenze, Prato e la piana che "scotteranno" più di altre zone. Pisa sarà torrida, ma beneficerà della vicinanza del mare. A portare il caldo è ancora una volta – si apprende – l’anticiclone africano, con temperature che secondo il sito potranno raggiungere 38-40 gradi al centro-nord. E con il caldo, al Nord arriva anche una tregua dai temporali. In generale il picco delle temperature è atteso per martedì 22 agosto con possibili 39 gradi a Firenze, Alessandria, Livorno e Pisa. A spazzare via l’anticiclone africano potrebbe essere però un ciclone in arrivo da nord, che da giovedì 24 agosto potrebbe portare temporali, "anche violenti". L’aria fredda potrebbe infatti scontrarsi con quella molto cado accumulata a causa del ritorno dell’anticiclone.

Ne parliamo con il dottor Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio LaMMA.

Dottore in queste ore si sta parlando di una nuova tempesta di calore?

"Fino a giovedì prossimo potremmo arrivare anche a 38-39 gradi a Firenze. Pisa avrà temperature alte, ovviamente, ma beneficerà dell’effetto mitigatore del mare".

Siamo davanti ad un’estate con temperature alte e poi rapidi picchi al ribasso. Che succede?

"La variabilità dell’estate c’è sempre stata. Diciamo che invece l’ondata di calore di luglio è stata lunga e intensa: al centro sud sono stati raggiunti i 47 gradi. In Toscana non abbiamo registrato record clamorosi. In agosto abbiamo poi avuto un calo delle temperature e qualche instabilità fino a questa nuova ondata. Diciamo che siamo davanti ad una estate nella norme delle ultime".

Temperature, ormai, sempre sopra la media

"Sì, di 6 o 7 gradi. Ma la particolarità sono appunto alcune caratteristiche delle ondate di calore: sempre più durature. Infatti anche il numero dei giorni caldi consecutivi è in aumento, non solo in estate, ma durante tutto l’anno. Quando abbiamo un ottobre con 26 o 27 gradi, che per tutti è un clima piacevole, si sta bene e non si suda, dobbiamo considerare che siamo in presenza di temperature sopra la media. Così come i 17 gradi nei giorni di Natale".

Quali i pericoli delle ondate di calore?

"Fra le caratteristiche le ondate di calore hanno anche quella di abbracciare territori molto ampi, ovvero più regioni. E le ondate di calore, ricordiamolo, mietono vittime".

L’aumento di temperature riguarda sia notte che giorno?

"Siamo arrivati a notti con le temperature sopra i 20 gradi. E le avremo anche nei prossimi giorni. In questo periodo ci aiuta il fatto che la notte si è allungata – a differenza di luglio – riducendo quindi l’esposizione solare".