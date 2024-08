In acqua o in vetta alla rocca di Brunelleschi

Sempre aperta, dalle 9.30 alle 19.30, la Piscina comunale di Uliveto, con festa a tema il 14, dalle 20 e vasca aperta fino alle 23.30: “Mi vesto buffo, vinco un tuffo”. Chi si travestirà in modo divertente potrà vincere ingressi in piscina gratuiti,(l’ingresso costa 8 euro o 15 con cena e bevanda inclusa. Per prenotare 347.6530609). Aperto alle visite guidate, per Ferragosto e la domenica, il Complesso della Rocca del Brunelleschi, con la Torre del Soccorso e il suo Camminamento, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Info [email protected], la biglietteria è a Palazzo Pretorio.