In 25 con Alexandre Dei "Un patto senza partiti"

Questi I candidati del consiglio comunale di Patto civico (candidato a sindaco Alexandre Dei): Simona Casadei, Luciano Sorrentino, Sandro Aguiari, Christian Corvo, Michelangelo Cicogna, Michele Paolicchi, Francesco Mori, Fabio De Stefano, Nakya Carriani, Massimo Cavaletto, Hossain Shakil, Antonio Mori, Vincenza Maria Restivo, Federica Leanza, Antonella Grassini, Serena Michelucci, Gemma Serafini, Elena Felloni, Martina Veronese, Mirna Giordani, Roberta Montino, Barbara Grandi, Paola Soldaini, Sandra Picchi e Gaetano Leanza. "Sogno – dice il candidato sindaco – una Pisa dove ogni persona possa accedere alla vita culturale e sportiva esprimendo la propria personalità e le proprie idee. Una Pisa che sia inclusiva e non esclusiva, che abbia cura del prossimo e che permetta ad ognuno di noi di vivere dignitosamente. Dobbiamo sfruttare la forza propulsiva dei giovani portatori di idee innovative utilizzando spazi di aggregazione e non limitandoli come è stato fatto. Siamo una lista civica e facciamo un patto esclusivamente con chi è libero dalle influenze dei partiti per fare quello che non è mai stato fatto".