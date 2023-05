Imprese e sostenibilità, il 18 maggio all’Unione Industriale di Pisa un evento Asvis '23

Pisa, 18 maggio 2023 - Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 promosso da ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), l’Unione Industriale Pisana ha organizzato nella propria sede (via Volturno 41), per giovedì 18 maggio (dalle ore 14), il seminario “La rendicontazione di sostenibilità: nuovi standard e prospettive per imprese”. Il convegno è in collaborazione con Confindustria Toscana Nord e KPMG e ha l’obiettivo di rappresentare le nuove regole di rendicontazione della sostenibilità, l’evoluzione normativa e gli impatti e le opportunità sulla vita delle imprese. La Corporate Sustainability Reporting Directive adottata dalla Commissione Europea ha stabilito nuovi principi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità che alcune imprese sono tenute a pubblicare annualmente ed ha significativamente esteso il perimetro di rendicontazione delle società incluse nell’obbligo di rendicontazione rispetto a quanto previsto dalla Non-Financial Reporting Directive (NFRD) già in vigore a partire in Italia dal 2016. Vi è una generale consapevolezza che le informazioni non finanziarie che fino ad oggi le imprese hanno pubblicato sulla base della precedente NFRD sono in gran parte insufficienti per gli investitori e per tutte le parti interessate. Di contro, gli investitori e la società civile manifestano un interesse diffuso a conoscere l’impatto che le imprese hanno sulle persone e sull’ambiente. Il convegno, organizzato in collaborazione fra Unione Industriale Pisana, Confindustria Toscana Nord e KPMG, è inserito fra gli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’ASviS e ha l’obiettivo di rappresentare le nuove regole di rendicontazione della sostenibilità, l’evoluzione normativa e gli impatti e le opportunità sulla vita delle imprese.

M.B.