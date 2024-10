Imprese di autotrasporto merci: Cna Pisa dà il via al corso professionalizzante

Pisa, 23 ottobre 2024 - Imprenditori e gestori di imprese di autotrasporti merci ma anche ex dipendenti del settore e attualmente disoccupati: al via – nella sede di CNA Pisa a Ghezzano – il corso professionalizzante. Sarà a cura dell’agenzia formativa Copernico, interesserà imprenditori – o chi vorrà esserlo – di imprese di autotrasporto merci conto terzi con piccoli mezzi da 1,5 a 3,5 tonnellate ed è il solo e unico riconosciuto e indispensabile per svolgere la professione in modo legale nel nostro paese.

“Il corso si rivolge ai futuri imprenditori che vogliono avviare un’impresa di trasporto, chi è già nel settore e possiede almeno un mezzo e vuole mettersi in regola acquisendo il requisito professionale ma anche agli ex dipendenti del settore che desiderano mettersi in proprio e agli attualmente disoccupati in cerca di qualificazione – fornisce dettagli la coordinatrice sindacale CNA Fita Pisa, Giulia Melighetti -. E’ fondamentale poter avviare un corso di questo tipo a Pisa anche perché l’attestato che rilascia è l’unica modalità per lavorare in modo professionale e legale”

Si tratta, nello specifico, di un corso riconosciuto e autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e andrà ad affrontare e coprire tutti gli aspetti fondamentali dell’attività di trasporto: elementi di diritto commerciale, diritto tributario, gestione commerciale e finanziaria dell’impresa e norme tecniche e di sicurezza stradale.

“Un’opportunità formativa e intensa – prosegue Melighetti -: si articola in 74 ore, ma lo abbiamo organizzato in maniera flessibile e spalmando le ore così da andare incontro a tutti e in modo tale da consentire ai partecipanti di portare avanti la loro attività lavorativa. Ricordo anche che la nostra agenzia formativa favorisce l’inserimento e l’accesso alla professione garantendo corsi e aggiornamenti facilmente reperibili. CNA Pisa del resto accompagna l’imprenditore in tutte le fasi di avvio della propria impresa: dall’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, all’accesso ai finanziamenti e agevolazioni per l’avvio dell’impresa e l’acquisto dei mezzi, alla scelta della forma giuridica e consulenza sul regime fiscale. Fornisce, infine, la possibilità per i nuovi imprenditori di crearsi una rete di conoscenze per potersi inserire nel settore e iniziare a lavorare”.

Iscrizioni e info: [email protected]