Il Verdetto del Morione a Pisa: Tutti i nomi dei vincitori del Premio

Almeno tre generazioni di pisani sono stati al centro della grande festa per la premiazione del Premio ‘Il Morione’, giunto all’edizione numero 36. La cornice della Sala delle Baleari infatti è stata teatro del riconoscimento organizzato dall’associazione Amici del Gioco del Ponte, che in questi anni ha goduto della collaborazione di Confesercenti, con il sostegno dell’agenzia Abc Unipolsai e del Corpo Guardie di Città. Il Morione è un appuntamento che dal 1987 gratifica i figuranti del corteo storico, premiando ogni volta uno specifico personaggio o gruppo di Tramontana e di Mezzogiorno, ma anche del corteo dei giudici. Dal 1988 questo riconoscimento è stato unito al "Morione d’onore" che invece vuole premiare persone, enti od istituzioni che si sono distinte per aver cooperato concretamente per la realizzazione e la buona riuscita del Gioco del Ponte, premio intitolato a Umberto Moschini che dell’Associazione è stato ideatore e presidente fino alla sua scomparsa.

"Il premio è nato con lo scopo di premiare una componente fondamentale della nostra manifestazione - spiega Stefano Gianfaldoni, presidente dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte –. I protagonisti del corteo storico, con esclusivo amore per il Gioco e per la città, contribuiscono al successo della manifestazione principe del Giugno Pisano. Da quando il premio d’onore è stato legato al nome di Umberto Moschini – conclude Stefano Gianfaldoni – abbiamo deciso di consegnarlo solo in occasioni in cui ci fosse davvero un riconoscimento a chi lavora per il nostro Gioco. E quest’anno è stato assegnato a due scuole per sottolineare il loro ruolo fondamentale per la diffusione delle tradizioni storiche". Sono state infatti due scuole a ricevere il Morione d’Onore, la primaria "G. Oberdan", Istituto Vincenzo Galilei e la primaria "A. Biagi", Istituto Giuseppe Toniolo.

Ecco i vincitori: Premio Morione Maestro di Campo a Fabiano Brigiotti, Premio Morione Maggiore Sergente a Stefano Pallini, Premio Morione Capitano di squadra Mezzogiorno ad Aldemaro Marsili del San Martino, Premio Morione Capitano di squadra Tramontana a Davide Rossi dei Mattaccini, Premio Morione Alfiere Tramontana ad Edoardo Merone, Premio Morione Alfiere Mezzogiorno a Caterina La Rovere e Premio Morione Addetto all’Orologio a Pietro Grassini. A fare gli onori di casa l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bargagna e l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini: "Questo premio è uno dei simboli delle tradizioni di Pisa - dichiara Bedini -. E’ il riconoscimento nei confronti di chi, per la città e per la tradizione storica, sfila al meglio rendendo onore al Gioco del Ponte".

M.B.