Il sottosegretario agli Industriali: "Per la tramvia speranze concrete. Alta velocità, valutiamo alternative"

"Il progetto della tramvia fa ben sperare per la città, sull’alta velocità invece abbiamo chiesto a Rfi di elaborare dei progetti di fattibilità delle alternative". Lo ha detto ieri il sottosegretario alle infrastrutture Galeazzo Bignami durante il tavolo promosso dall’Unione Industriale Pisana. Tramvia, alta velocità e infrastrutture per la costa sono alcuni dei temi trattati durante la riunione organizzata ad un anno esatto dall’incontro sempre in via Volturno con il ministro dei trasporti, Matteo Salvini.

"Abbiamo ribadito – ha spiegato Andrea Madonna, presidente Unione Industriale di Pisa -, le nostre istanze di imprenditori penalizzati dalla carenza di infrastrutture ferroviarie e stradali della costa e dei collegamenti con Firenze. Abbiamo chiesto di poter intervenire, e di valutare anche tutti i percorsi da seguire al fine anche di evitare il rischio nel caso si parta con un progetto di finire impantanati nelle istanze di comitati contrari".

Progetti sul tavolo ancora non ce ne sono, ed è proprio questa l’esigenza maggiore per permettere almeno di avere una possibilità in futuro di intercettare i fondi necessari. "Immaginare di bloccare finanziamenti senza una progettazione pronta – ha detto il sottosegretario Bignami -, rischia di far perdere occasioni al territorio".

I progetti mancano anche sull’Alta velocità tirrenica. Proprio un anno fa venne mostrata la mappa con quel "buco" che Salvini definì "antistorico". "La costa tirrenica – ha spiegato Bignami -, presenta delle lacune significative. Fa piacere da un lato vedere che chi osteggiava l’alta velocità in passato, oggi la chiede un po’ da per tutto. Basta pensare che 56 km in piano costano 3 miliardi e mezzo in territori come quelli tirrenici che hanno un’antropizzazione significativa, l’invito che abbiamo fatto a Rfi è di mettersi avanti con la documentazione finalizzata alla elaborazione dei progetti di fattibilità alternative".

Al tavolo era presente anche il sindaco di Pisa, Michele Conti e si è parlato anche di Tramvia, su questo Bignami si è detto fiducioso: "Il bando scadrà il 31 ottobre, bisognerà vedere se Pisa riuscirà ad aggiudicarsi i fondi. L’amministrazione – ha aggiunto -, con 45 milioni di finanziamenti ottenuti per la rigenerazione urbana risulta essere tra i comuni più virtuosi e ha dimostrato un’ottima qualità nell’amministrare. Riguardo al progetto, da osservatore esterno, dico che fa ben sperare alla città". Enrico Mattia Del Punta