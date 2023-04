Il sondaggio Bidimedia È sfida all’ultimo voto tra Conti e Martinelli

Paolo Martinelli, candidato del centrosinistra avanti al primo turno di tre punti rispetto a Michele Conti: è quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto dei pisani, condotto da BiDiMedia tra il 28 ed il 31 marzo 2023. Sondaggio che vedrebbe Martinelli sarebbe al 44,1% e il sindaco Conti al 41,2%, a seguire Auletta al 7,4% e la candidata del Terzo Polo, Rita Mariotti al 3,7%. L’affluenza sempre secondo BidiMedia si attesterebbe tra il 53-57%, con quasi il 30% di indecisi. Una partita tutta ancora da giocare, a meno di un mese e mezzo dalle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, e che vede anche nel ballottaggio una sfida combattuta tra i due sfidanti. Stando alla fotografia che fa l’istituto, anche in questo caso Martinelli sarebbe lievemente avanti con il 52% seguito da Conti al 48%.

Diverso è il discorso quando si chiede ai pisani chi per loro sarà il prossimo sindaco: il 47% ritiene infatti che Michele Conti conquisterà un secondo mandato contro solo il 32% che giudica probabile la vittoria del suo principale sfidante. Questo fenomeno, spiega BidiMedia, potrà incidere molto, soprattutto se i due contendenti principali saranno vicini dopo il primo turno, provocando un possibile "effetto carrozzone", cioè la tendenza a votare quei candidati che hanno maggiori possibilità di successo. Più complesso è il quadro a livello amministrativo; il sindaco uscente, Michele Conti, gode dell’apprezzamento di quasi la metà degli intervistati, con un consenso trasversale. Oltre allo scontato appoggio della totalità degli elettori del centrodestra, il primo cittadino è sostenuto anche da un elettore su cinque del centrosinistra, da uno su tre del M5S, e da due terzi dei simpatizzanti del Terzo Polo.

"Il sondaggio fotografa il presente – precisa Lorenzo Reginoli, analista BiDiMedia – ovvero la situazione politica se si votasse oggi. La campagna elettorale ovviamente potrebbe spostare gli equilibri". L’analisi delle intenzioni di voti è stata fatta su un campione di 1.245 intervistati su 2.142 contatti totali e con metodo di raccolta delle informazioni "Cawi", ovvero tramite compilazione di un questionario via web che poneva vari quesiti a maggiorenni e residenti nel territorio di Pisa campionati rappresentativamente alla popolazione di riferimento per: genere, istruzione, età, condizione lavorativa, e voto pregresso.

"Non è un sondaggio commissionato da una forza politica – fa presente Reginoli – lo abbiamo fatto perché parte delle nostre attività come associazione ed in partnership con PisaToday. È un sondaggio indipendente, il metodo scientifico utilizzato è attendibile ed il più usato nel campo dei sondaggisti. Ci sono gli strumenti informatici – continua l’analista di BiDiMedia - che consentono di fare un’analisi su provenienza dell’intervistato e di individuare e cancellare le storture, come molteplici risposte fatte dalla stessa persona".

Enrico Mattia Del Punta