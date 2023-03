"Il ’sindaco di notte’ per la movida" Lorenzo, il candidato più giovane

Sport, giovani, inclusione, malamovida, sicurezza ed Europa. Sono i temi prioritari per Lorenzo Vouk il più giovane candidato della lista civica "Pisa al Centro-Michele Conti, sindaco". Ventitré anni, fresco di laurea in Economia, allenatore della Freccia Azzurra, ex giocatore di basket e tifosissimo del Pisa dai tempi delle trasferte a Pizzighettone. Va fiero del nonno, Diego Fancellu consigliere comunale del Psi pisano che nel 1965 approvò il piano regolatore della città. Sport ed inclusività. "Il sindaco Michele Conti ha voluto metterci sul banco di prova di tre grandi temi: lo sport, i giovani e l’inclusività. Ci siamo messi al lavoro con Luca Pistoia e Angelo Ciavarella. Abbiamo un’eccellenza a che è il parco Mau. E’ senza barriere architettoniche. Vorremmo nei prossimi cinque anni che almeno la metà dei 50 parchi giochi pisani diventassero inclusivi". Movida e malamovida. "E’ un altro tema collegato ai giovani ed il sindaco ci ha incalzato. Quello che penso è che non si debba inventare nulla. Bisogna attingere dall’osservazione delle buone pratiche europee come ad Amsterdam, oppure negli Stati Uniti, a Detroit, ed in Italia come a Trento. Vorremmo proporre una figura istituzionale che si ponga come mediatore tra le diverse istanze di studenti e residenti. In alcune città questa figura si chiama "il sindaco di notte", in altre è semplicemente il consigliere comunale più giovane. La contrapposizione tra due fazioni fa venire meno il senso di comunità a cui questa amministrazione tiene sin dall’inizio". Sicurezza. "Ricordo il centrosinistra liquidare il problema della sicurezza come semplicistica "percezione". La Pisa dei prossimi 5 anni. "Sarà europea. Vedo il tracciato della tranvia e respiro a pieni polmoni. L’Europa passa da Cisanello e Pisanova dove io sono cresciuto. Grazie sindaco".

Carlo Venturini