"Il settore tiene ma resta difficile reperire manodopera"

"Nonostante una complessiva tenuta del comparto, in cui si registra un sostanziale pareggio tra aziende cessate e nuove costituite – dice il presidente Pucci – sono da considerare tre aspetti che preoccupano sempre più il futuro dell’artigianato e della piccola impresa: la rarefatta propensione al passaggio generazionale; lcrescente difficoltà nel reperire manodopera, particolarmente di giovani interessati all’apprendimento di mestieri tradizionali; un sempre più arduo accesso al credito, che riduce la possibilità di affrontare adeguatamente gli investimenti necessari per lo sviluppo d’impresa". "Inoltre – spiega Pucci – è mancata un’adeguata politica scolastica; la scuola si è sempre più allontanata dell’insegnamento del saper fare e la politica non ha favorito le imprese per aiutarle in nuove forme di dialogo con il mondo dell’insegnamento".