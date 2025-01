Il ritorno di Vespri d’Organo

PISASabato 18 gennaio 2025 torna per il secondo anno l’appuntamento con Vespri d’organo in Cattedrale, elevazioni musicali introdotte da riflessioni spirituali di monsignor Severino Dianich e monsiglior Roberto Filippini. L’iniziativa è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale, e rientra tra le iniziative pensate per l’anno giubilare. Gli incontri sono caratterizzati da una prima parte meditativa e riflessiva sul tema del Giubileo, cui seguirà uno spazio musicale con brani tratti dalla letteratura organistica. All’organo Mascioni, di epoca contemporanea, presente in Cattedrale, si alterneranno 5 organisti tra i più titolati del panorama organistico europeo.

Sabato 18 gennaio, alle 17, in programma musiche di César Franck, Louis Vierne, Camille Saint-Saëns, Thomas Ospital, eseguite da Thomas Ospital. Nato a Bayonne, Paesi Baschi francesi, nel 1990, è organista titolare del grand’organo della chiesa di Saint-Eustache a Parigi dal 2015. Ha iniziato i suoi studi musicali al Conservatorio di Bayonne con Esteban Landart e li ha proseguiti al Conservatorio Nazionale di Musica e Danza di Parigi. La sua carriera concertistica lo ha portato a suonare nelle più importanti sale da concerto, chiese e Cattedrali di tutto il mondo. Celebre per le sue qualità nell’improvvisazione si è anche dedicato all’accompagnamento musicale di film muti dei più grandi registi di inizio XX secolo.

Sabato 15 febbraio, alle 17, Axel Flierl eseguirà musiche di Johann Sebastian Bach, Marco Enrico Bossi, César Franck. Flierl ha studiato esecuzione organistica, improvvisazione organistica e musica sacra cattolica a Monaco e Parigi. Nel 2006 è stato nominato organista principale e direttore della Basilica papale minore di San Pietro a Dillingen an der Donau (Baviera), la cattedrale e la seconda chiesa cattedrale della diocesi di Augsburg, e ha trasformato questo luogo in un centro per la musica sacra.

Sabato 29 marzo, alle 17, sarà ospite Johannes Skudlik con musiche di Johann Sebastian Bach, Léon Boëllmann, Théodore Dubois, Pierre Cochereau, Sergej Rachmaninov, Charles-Marie Widor. Skudlik, nato a Monaco di Baviera, è un direttore d’orchestra internazionale. Come organista da concerto, Skudlik ha suonato organi famosi in Europa, America ed Estremo Oriente. Più di 30 CD e produzioni radiofoniche e televisive per ARTE, BR, RAI 3 documentano il suo lavoro.

Sabato 26 aprile, ore 17, già ospite della scorsa edizione, torna Matteo Venturini con musiche Johann Sebastian Bach, Marco Enrico Bossi, Charles-Marie Widor, Thierry Escaich, Marcel Dupré. Venturini, è professore di Organo al Conservatorio di Vicenza, ma anche docente ospite presso l’Accademia “Organistas de México” di Città del Messico, docente presso l’Accademia “G. Gherardeschi” di Pistoia e organista titolare della Cattedrale di San Miniato. È vincitore di otto concorsi di esecuzione, sono copiose e premiate le sue registrazioni discografiche, intensa e qualificata la sua attività concertistica in Europa ed America.

Ultimo appuntamento sabato 10 maggio, ore 16, con Andrea Macinanti che eseguirà musiche di Marco Enrico Bossi. Macinanti si è diplomato in Organo, Clavicembalo e Canto ai Conservatori di Bologna e di Parma. Si è laureato cum laude alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna e ha conseguito "con menzione d’onore" un Dottorato di ricerca in Filosofia della Musica all’Università di Ginevra. E’ docente di Organo al Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna.