Il rettore e il piano B per salvare i tritoni

Il rettore offre una via di fuga ai tritoni anzi, "la nuova via che dovrebbe collegare il Polo di Biologia non è detto che si faccia lì in quel boschetto di frassini dove dimorano i tritoni. Può essere spostata. L’abbiamo inserita nel progetto ma il tracciato e la collocazione, non sono definitivi". Lo dice il magnifico Riccardo Zucchi a margine di un incontro sulla convenzione tra Teatro ed Unipi. L’argomento è stato trattato alla luce del presidio fatto sotto la sede del rettorato da associazioni ambientaliste (Comitato difesa alberi Pisa, Lipu e Italia Nostra) con la lista civica Una città in Comune. Questo pool di associazioni da mesi, fa iniziative, assieme anche a Legambiente, tese a scongiurare la costruzione di una strada che passa proprio nel bosco di frassini, nel parco del sole (fatto da Comune), il tutto vicino allo skate park. Il boschetto di frassini è un bosco "autorigenerante, in zona umida e ci sono i tritoni che sono specie protetta a livello europeo" dicono gli ambientalisti. Il rettore continua dichiarando: "Abbiamo dovuto presentare un progetto che prevedesse una nuova strada secondo le indicazioni fornite dal Comune. Il progetto doveva essere presentato entro termini temporali ben chiari. Se non lo avessimo fatto, avremmo perso circa 20 milioni di euro di finanziamento". Da Unipi poi insistono: "Il cantiere inizierà da via Moruzzi", come dire che non è necessario iniziare suito con la ostruzione di una nuova strada. "Ciò che vogliamo è il Polo di Biologia. La strada che comunque sarà necessaria, non è detto che debba passare proprio da lì. Anzi, è alquanto possibile che segua tutt’altro tracciato": concludono dal rettorato. Gli ambientalisti, durante il presidio del 15 gennaio dissero: " La strada che congiungerà via Ruggiero col nascituro polo di Biologia a Pisanova, è inutile e distrugge una zona verde che è pregiata sia dal punto di vista della flora che della fauna. Inoltre, tutti sanno ed esiste una letteratura scientifica ben consolidata che l’apertura di una strada attira da sempre, più traffico". Ora il rettore fornisce non una strada bensì una via di uscita ai tritoni, ai frassini ed anche ai picchi visto che la Lipu ha detto esserci la presenza di questi pennuti da sempre nell’immaginario collettivo di bambini ed adulti.

Carlo Venturini