Il rapporto tra Apolloni, Dolfi e Garibaldi in un libro

La Domus Mazziniana, centro di cultura che non sempre è apprezzato dai nostri concittadini nella giusta misura, ospiterà giovedì prossimo, alle ore 17, la presentazione del volume “Tra mutualismo, emancipazionismo e coscienza nazionale. Il rapporto tra Apolloni, Dolfi e Garibaldi” edito da Pisa University Press. Il libro, a cura di Michele Finelli, presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana, vede i contributi di Luciana Bellatalla, Sergio Castelli, Michele Finelli e Pietro Finelli e la presentazione di Paolo Bagnoli. Introdotti da Patrizia Ciardi (vicepresidente della So.Crem pisana) e coordinati da Claudia Napolitano (Pisa University Press), interverranno: Anna Pellegrino dell’Università di Bologna, Paolo Bagnoli dell’Università di Siena e lo stesso curatore, Michele Finelli. Il volume è l’ultimo uscito nella collana di studi legati alla Società di Cremazione, sia dal punto di vista storico sia in prospettiva sociale e sociologica ed è anche uno degli ultimi impegni che ha potuto portare a felice conclusione la presidente della Società pisana, Daniela Pioli, scomparsa pochi giorni fa. La presentazione sarà, dunque, anche occasione per ricordarla. Il volume propone documenti di grande interesse per la ricerca storica nell’ambito della formazione della coscienza nazionale in una prospettiva solidaristica, umanitaria e di crescita sociale.

Nei vari interventi si rivolge attenzione a figure importanti del nostro Risorgimento, non sempre studiate come meritano. Merito dello studio dell’epistolario di Giuseppe Dolfi, depositato presso la Domus Mazziniana (e, quindi, consultabile nella Biblioteca della Scuola Normale Superiore), che lo ha messo a disposizione degli studiosi impegnati in questa ricerca.

