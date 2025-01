Il prof Rossi presenta la sua "Avventura teatrale"

Sabato 25 gennaio, con inizio alle 17, alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa (piazza San Paolo All’Orto, 20) il giornalista Renzo Castelli intervisterà il cardiologo Marco Rossi. L’intervista non verterà, però, sulla salute del cuore bensì sul libro “L’avventura teatrale di un attore per gioco” (Marchetti editore, pp. 258, € 16) nel quale l’autore ci porta a conoscere le sue ulteriori passioni: la recitazione e la musica.

I suoi precedenti libri, tutti di grande interesse, erano stati: “I medici di Molière. La medicina del Seicento nel teatro del grande drammaturgo”, “Amore, eros e salute del cuore”, “Comunicare in camice bianco”, “Piccolo viaggio nella relazione medico-paziente”. In questi ultimi anni Marco Rossi ha proposto al pubblico interpretazioni di autori diverse, da Fo a D’Annunzio, da Molière a Gaber a Renato Zero.

Nel libro del quale si parlerà sabato prossimo - il settimo uscito della collana di Marchetti Editore dedicata al teatro (Spazio scenico) - Rossi racconterà la sua esperienza teatrale e canora, attività ormai ultra ventennale che lo ha portato a calcare il palco di teatri pisani e non solo, in spettacoli di prosa e di musica, sempre finalizzati alla raccolta di fondi a favore di associazioni filantropiche. Tra queste, l’Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella (Rossi è il presidente), cui il cardiologo pisano devolverà i diritti d’autore derivanti dalla vendita dell’ultimo libro.

Dopo l’intervista, Marco Rossi intratterrà il pubblico presentando, insieme ad altri attori e attrici, alcuni frammenti degli spettacoli teatrali da lui portati in scena. L’ingresso alla Gipsoteca è libero sino ad esaurimento dei posti.