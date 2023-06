Il prof Ghione alla Barberia Mascagni

Quando la scienza non resta chiusa aridamente nei suoi schemi - per quanto apprezzabili e indispensabili - e incontra l’arte, arriva un uomo a tutto tondo, un uomo che, oltre ad essere uno scienziato, è un sensibile interprete della parola e dell’immagine: è poeta, è scrittore, è pittore, è fotografo della realtà di tutti i giorni e della dimensione fantastica che è in ognuno di noi.

C’è una mostra in questi giorni in lungarno Pacinotti 15 - presso la Barberia Mascagni, vera mecenate di produzioni interessanti, fino all’11 luglio - che mette in scena l’arte di Sergio Ghione, noto cardiologo del Cnr, studioso di rango, ma anche, in un certo senso, in una sorta di seconda vita, scrittore, pittore e creatore di immagini realizzate fra i pennelli e il pc.

Sergio Ghione come artista non nasce oggi. "Mio padre e mia sorella dipingevano - si racconta - e anche io ho sempre amato la pittura". Una vita racchiusa quindi fra professione, scrittura non banale e pittura come passione e come cura dell’anima (Sergio frequenta l’Accademia di Bruno Pollacci). "Il ritiro dalla professione - racconta Ghione - è stata l’occasione per esplorare altre vie…".