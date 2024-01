Il primo secolo del Campano . L’antica trattoria classe 1923: "Da noi generazioni di pisani"

Dal 1880 al 2024, un secolo di storia, ma soprattutto d’impegno e passione. L’antica trattoria "Il Campano" festeggia i 100 anni di attività. Un traguardo celebrato con un riconoscimento consegnato ai titolari: Giampiero Mugnai e Rita Villella da parte del sindaco di Pisa Michele Conti, dal presidente Stefano Maestri Accesi e dal direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, dalla presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia e dal presidente Centro Storico Confcommercio Pisa, Massimo Rutinelli. "In questa giornata - raccontano Giampiero Mugnai e Rita Villella - rivolgiamo un pensiero affettuoso al signor Orlando Grazzini, che abbiamo conosciuto personalmente e che era nostro cliente insieme ai suoi figli. Un grande uomo, come del resto tutta la sua famiglia. Sono stati proprio i suoi avi ad aver dato vita a Il Campano. Dedichiamo inoltre questo momento per noi così speciale a Piero Mugnai, uno dei soci fondatori e padre di Giampiero, una persona straordinaria che ha speso la sua vita nel mondo della ristorazione".

Una storia di passione per la trattoria che ha origine grazie al sapiente lavoro della famiglia Grazzini, che aveva tra i suoi clienti eminenti personaggi dell’Università provenienti da tutta Europa. Giampiero Mugnai con la sua famiglia e Rita Villella dall’inizio degli anni ‘90, pur giovanissimi all’epoca, hanno continuato la storia del Il Campano.

"È bellissimo per noi – affermano i due titolari -, sentirci dire a tavola dai clienti frasi come "venivo col mio babbo e la mia mamma a mangiare da voi e ora ci porto i miei figli". Oppure per gli studenti fuori sede "sono venuto a festeggiare la laurea qui da voi con la mia famiglia. Per noi è un onore portare avanti il nome del Campano come baluardo della tradizione storica pisana". "Un modello di riferimento - afferma il sindaco Michele Conti -, per tutte le attività della zona centrale della città, dove per i prossimi anni auspichiamo una riqualificazione di cui solo gli imprenditori, coadiuvati dall’amministrazione, possono essere protagonisti". Una passione di famiglia, fatta da tanto impegno: "Chi resiste – spiega il presidente di Confcommercio Stefano Maestri Accesi -, in una fase di mercato come quella che abbiamo appena attraversato è davvero un esempio per tutto il settore". Dello stesso avviso anche il direttore Pieragnoli: "queste attività costituiscono veri baluardi per le città".