Il primo scambio culturale Italia-Cina a Cascina

Cascina, 8 ottobre 2024 - Prima alcuni studenti del Liceo linguistico Pesenti sono andati in Cina, ospiti dei colleghi asiatici. Ora sono i ragazzi cinesi ad essere ospitati a Cascina dalle famiglie degli alunni del Pesenti. Venerdì mattina tutti i ragazzi sono stati ricevuti nella sala consiliare dal sindaco Michelangelo Betti, per essere poi accompagnati dall’archivista Diego Sassetti nelle vie del centro storico per una visita turistica. I ragazzi vengono dalla Chongqing Nankai Liangjiang Secondary School: un totale di 17 studenti tra 14 e 16 anni accompagnati da due insegnanti cinesi e dalle insegnanti italiane Chiara Buchetti, Flaviana Sortino e Marilisa Di Mauro. “Abbiamo avuto la possibilità di ospitare in Municipio i ragazzi cinesi e i loro amici cascinesi – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – per un saluto da parte dell’amministrazione comunale. Una visita che ci ha fatto molto piacere perché attesta la vitalità della scuola superiore cascinese. Il corso di cinese nel liceo linguistico ha già visto concludersi i primi esami di maturità, ma questo è il primo scambio culturale Italia-Cina realizzato dal Pesenti: quelli con Francia, Svizzera, Germania e Inghilterra sono più tradizionali, vedere ora anche questo scambio di lunga gittata conferma come il Pesenti abbia le spalle abbastanza larghe per trovare percorsi didattici e formativi nuovi”.