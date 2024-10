Il Premio "Trivella a due ricercatrici

Al congresso annuale della Società Italiana di Cancerologia (SIC) che si stava tenendo all’Università di Milano, l’Associazione Oncologica Pisana (AOPI) ha assegnato il Premio Trivella a due giovani ricercatrici, autrici dei due migliori lavori scientifici secondo il giudizio di una commissione di esperti, tra cui molti giovani, chiamata a valutare gli ottanta lavori presentati al congresso sotto forma di poster da ricercatori under 35. è dal 1998 che l’Aopi, in occasione del congresso nazionale della Sic, conferisce due premi a giovani ricercatori in memoria del professor Piero Trivella, clinico pisano, fondatore dell’associazione, e pioniere nel campo dell’oncologia fin dagli anni ’60 e lungo la sua lunga e intensa attività di medico al Santa Chiara di Pisa. Quest’anno vincitrici del premio Trivella sono state la dottoressa Irene Fiorilla, del Dipartimento di Scienza e Innovazione Tecnologica dell’Università di Alessandria, e la dottoressa Nicla Lorito, del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell’Università di Firenze, con ricerche, frutto anche di collaborazioni internazionali, sulla terapia, rispettivamente, del mieloma metastatico e di un particolare sottotipo di tumore mammario. I premi a nome della AOPI sono stati consegnati, nel corso di una cerimonia molto partecipata, dalla dottoressa Maria Giovanna Trivella. L’associazione Oncologica Pisana, con il suo presidente Marco Rossi, è lieta di condividere con la cittadinanza pisana questo suo ormai storico contributo al sostegno della ricerca scientifica da parte di giovani ricercatori in campo oncologico, con la convinzione che esso, e la memoria che rappresenta, sia un vanto per Pisa e per i pisani.