Il poster della Luminara Regalo ai nostri lettori venerdì con La Nazione Tutti i numeri dell’incanto

La Nazione celebra la Luminara con un regalo speciale per i nostri lettori di Pisa, Litorale, Cascina, Calci, Vicopisano, San Giuliano e Vecchiano. Il poster della Luminara uscirà in edicola venerdì 16 giugno in abbinamento gratuito con il quotidiano (si consiglia la prenotazione nell’edicola di fiducia). Il poster in grande formato e carta lucida fotografa la veduta di insieme dall’alto dei Lungarni illuminati da migliaia di lumini e sullo sfondo la torre anch’essa illuminata nella magica notte di San Ranieri. La foto è stata offerta dal Comune di Pisa che ha dato il patrocinio all’iniziativa la quale è realizzata grazie al sostegno di un gruppo di sponsor: Coface for trade, Crea Costruzioni, Collegio geometri Pisa, Banca Popolare di Lajatico, Assicurazioni Del Rosso, Acque SpA, Smile Pisa Clinica Dentistica Luisi, BigMat Casarosa Ida, Kronos Sport and Fashion, Carla Viegi gioielli. Un’anteprima di quella che si prospetta una notte magica: Pisa con le sue migliaia di luci riflesse sull’Arno e Palazzo Pretorio che torna ad essere illuminato a festa dopo il recente restauro. E’ tutto pronto per accogliere l’appuntamento della Luminara, venerdì 16 giugno, vigilia della festa del patrono della città San Ranieri. Da giorni sono iniziate le attività di allestimento delle biancherie sui 140 palazzi che si affacciano sui Lungarni. "Ci prepariamo a celebrare l’evento più spettacolare della città che sa offrire emozioni uniche a tutti coloro che vi partecipano, pisani e turisti - dice il sindaco di Pisa Michele Conti -. In quella notte viene reso omaggio alla grandezza di Pisa e della sua storia. Come Comune stiamo lavorando per valorizzare sempre di più questa antica tradizione che rappresenta l’identità e il senso di appartenenza dei pisani alla storia e al presente della città". Gli sponsor di questa edizione del "Giugno Pisano" sono Toscana Energia, Marina Development corporation, Patrimonio Pisa srl, Acque, Pharmanutra, Chianti banca, Profeti, Ies Solare. Sabato 17 giugno, festa del patrono San Ranieri, si svolgerà la regata disputata in Arno tra quattro equipaggi in rappresentanza dei rispettivi quartieri storici della città (San Francesco, San Martino, Santa Maria, Sant’Antonio). Alle 18 in programma il corteo storico fluviale e a seguire, alle 19, la partenza in Arno.

Ilaria Vallerini