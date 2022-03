Il Pisa Training Centre può essere costruito: arriva il via libera dall’Asl

Pisa, 22 marzo 2022 – Spesso è così che si materializzano le notizie che, potenzialmente, portano con sé una svolta epocale per una città e un intero territorio: con semplicità. Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, grondante entusiasmo e voglia di proseguire lungo l’iter burocratico, il sindaco Michele Conti ha annunciato la risposta dell’Asl Toscana nord ovest alla richiesta di parere tecnico formulata dal Pisa Sporting Club e inoltrata da Palazzo Gambacorti lo scorso 30 novembre. La distanza, chiamata in gergo ‘fascia di rispetto’, tra la cinta muraria del cimitero suburbano di via Pietrasantina e il perimetro esterno del futuro centro sportivo della società nerazzurra può essere ridotta a 50 metri. Tradotto in soldoni: il Pisa Training Center può essere costruito.

Questo parere era necessario ed indispensabile per la prosecuzione della parte burocratica del progetto, che adesso torna interamente di pertinenza dell’amministrazione comunale, come spiega Conti nella comunicazione diramata attraverso Facebook: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha trasmesso al Comune di Pisa il parere favorevole sugli aspetti di competenza relativi al progetto di realizzazione del nuovo centro di allenamento Pisa Training Centre. È una buona notizia, attesa in città, che apre la strada al proseguimento dell’iter urbanistico necessario alla realizzazione dei campi di allenamento del Pisa Sporting Club. Adesso la parola passa alla commissione consiliare competente e al Consiglio Comunale per arrivare, in tempi brevi, all’approvazione della variante necessaria per trasformare una porzione del territorio interessato da verde pubblico a verde sportivo. Avanti!”.

Per dare spazio al progetto esecutivo della società di via Battisti è necessario che il Comune provveda a modificare quindi la destinazione d’uso di una parte dei terreni compresa tra il cimitero suburbano a nord e il parcheggio scambiatore a sud. Dal regolamento urbanistico questa zona è destinata interamente a verde pubblico: i lotti acquistati la scorsa primavera dal Pisa Sporting Club dovranno passare invece a verde sportivo. Qui, nei piani societari, sorgerà il nuovo quartier generale nerazzurro: oltre alla sede, vi saranno realizzati campi di allenamento di varie dimensioni, uno dei quali provvisto anche di una tribuna in grado di ospitare circa mille spettatori, palestra, foresteria, un Pisa Store e un locale per la ristorazione. Sarà il nuovo baricentro sportivo, logistico e amministrativo del club, un fiore all’occhiello che Alexander Knaster e tutta la dirigenza intendono trasformare nel propellente per i successi da cogliere sul prato dell’Arena Garibaldi, distante in linea d’aria una manciata di metri.