Il Palio dei Comuni è... pontederese: "Sempre più vicini all’ippodromo"

Quest’anno il drappo del Palio dei Comuni è tutto pontederese, Pontedera che cerca la sua prima vittoria in questa corsa nata nel 2012. Nel nuovo drappo ci sono il ponte in primo piano e poi le pale eoliche, la chiesa più antica quella della Misericordia e poi il Museo Piaggio e il Palazzo Pretorio. "Un disegno nato per celebrare Pontedera" spiega l’artista che ha vinto il concorso, Jacopo Petrizzo, 23enne di Cascina, che ha rappresentato alcuni dei principali simboli di Pontedera, uno dei 26 Comuni che domenica 30 marzo parteciperà all’11esimo Palio ippico dei Comuni della Provincia di Pisa all’ippodromo di San Rossore.

I fantini indosseranno le giubbe con i colori dei Comuni, messe a disposizione della società Alfea. "Questo non è un palio come ci possiamo immaginare ma sono corse di cavalli – spiega il regolamento Emiliano Piccioni, direttore di Alfea – ogni Comune partecipante, quest’anno sono 26 ed è un record, verrà abbinato ad un cavallo. Nelle giornate di domenica 23 febbraio e domenica 16 marzo tutti i cittadini di questi Comuni potranno venire all’ippodromo e presentando un documento che attesti la residenza potranno entrare a solo 1 euro". "Il numero dei presenti per ogni Comune – ha aggiunto ancora Piccioni – in queste due giornate andrà stilare una classifica dei Comuni più rappresentati e il primo classificato potrà scegliere il cavallo per primo, il secondo per secondo e così via".

Domenica 30 marzo l’ingresso sarà ancora ad un 1 euro e si potrà assistere al Palio, ci saranno due batterie e poi la finale. Il Comune abbinato al cavallo vincitore, vincerà il drappo realizzato da Jacopo Petrizzi". Lo scorso anno a vincere per la prima volta fu Buti, quello prima San Giuliano Terme. Chi detiene il maggior numero di vittorie (2) sono i Comuni di Lajatico (2013 e 2015), Montopoli Valdarno (2014 e 2017) e Vecchiano (2018 e 2019).

"Questo è un modo per avvicinare i cittadini ad un bellissimo posto com’è l’ippodromo di San Rossore e ad uno sport molto bello, che ho fatto anch’io da ragazzo, come l’equitazione – le parole dell’assessore pontederese Mattia Belli – questa corsa prova a solidificare quel campanilismo che contraddistingue da sempre i Comuni toscani". "Rinnovo per tanto l’invito a tutti i nostri concittadini – aggiunge ancora l’assessore Belli – a partecipare numerosi in queste tre giornate".

Luca Bongianni