Il nuovo Palacongressi apre il primo dicembre: "Attorno a Todisco Group girano fatti, non parole"

Todisco Group, dopo l’acquisto della sede di via del Brennero nel 2011, è molto cresciuto e ancor di più è cresciuto dopo l’acquisto dei 3 impianti di produzione industriale, il cui ciclo produttivo era chiuso da anni. Nel tempo la sede di via del Brennero, che ospita la capogruppo, è diventata troppo piccola ed era pertanto necessario ingrandire gli spazi. Tempo fa era stato fatto un tentativo di aumentare i volumi, purtroppo non andato a buon fine. Di lì a poco si è venuti a conoscenza che a San Giuliano Terme vi era lo spazio della ex polveriera Maionchi, chiusa da molti anni; nei tempi brevi che caratterizzano l’operato del Gruppo si è trovato l’accordo e realizzato l’acquisto. Essendo l’area molto vasta, ossia di quasi 5 ettari, tenuto conto delle difficoltà incontrate nel 2018 per l’organizzazione della prima convention internazionale della chimica di base svoltasi presso il Palazzo dei Congressi (oggi chiuso), che a Pisa aveva portato circa 500 ospiti provenienti da tutto il mondo, è sorta immediata l’idea di fare qualcosa. Todisco Group, leader nella realizzazione di prodotti della chimica di base in Italia e che copre il fabbisogno del 40% del mercato, ha quindi deciso un investimento di enorme portata economica, pari a 18 milioni di Euro, per la realizzazione di un Palacongressi. Con riguardo a temi di grande importanza, va segnalato che i 3100 mq con 600 mq di foyer e i circa 2500 mq di uffici prevedono un consumo del suolo ben inferiore a quello della ex Maionchi, ai quali si aggiungeranno 4000 metri quadridi verde in stile inglese per gli eventi che si svolgeranno all’esterno. "L’intera costruzione - spiegano dalla società - è completamente autonoma sotto il profilo energetico perché dotata di impianto fotovoltaico con una capacità produttiva pari al triplo del consumo previsto, con conseguente importante accumulo di energia. Assolutamente sostenibile in quanto interamente in legno e cartongesso, con uso di cemento solo per le fondamenta. Tutto sarà anche dotato di un sistema di recupero delle acque chiare che verranno impiegate nel ciclo di irrigazione. 2 La cerimonia per la posa della 1° pietra si è svolta il 25 gennaio 2023, dopo soli 10 mesi i lavori saranno terminati. L’Auditorium sarà aperto a tutti. In primo luogo verrà utilizzato dal Gruppo, poi da chiunque desideri organizzare eventi quali concerti, conferenze, convegni, congressi, mostre, etc. etc., data anche la non trascurabile comodità di un’area verde, in continua evoluzione, che può ospitare un numero elevatissimo di autovetture.

"Quella di Todisco Group – spiega il presidente Donato Todisco – è un’ottica volta a considerare Pisa e Comuni limitrofi uno spazio territoriale unico caratterizzato da distanze minime, ne è un esempio la sede della Fondazione Todisco sita a Ghezzano, che ha fatto in modo di unire un’opera meritoria all’utilizzo di uno spazio probabilmente incerto in tempi brevi in quel momento e che oggi rappresenta un punto di riferimento per le associazioni Onlus di tutto il territorio. Il Palacongressi del Todisco Group rappresenta quindi un’opportunità che si può estendere all’intera provincia, con importanti ricadute economiche positive per il territorio e per la città di Pisa che, si ricorda, ad oggi non dispone di una struttura analoga".

Negli anni, del resto, il Gruppo ha creato molte opportunità attraverso il suo lavoro che negli ultimi mesi, è decuplicato, creando posti di lavoro e conseguente circolazione di reddito. Il Palacongressi di prossima inaugurazione segue inevitabilmente questa logica, ossia capitali interamente privati a beneficio della creazione di nuove opportunità, nella fattispecie tutto l’indotto che verrà generato per l’intero territorio. E’ prevista la possibilità di stipulare convenzioni con i Comuni così come è previsto il patrocinio gratuito di alcuni eventi. Per quanto riguarda la viabilità, è in corso il rilascio delle autorizzazioni per raddoppiare via di Palazzetto che pertanto diventerà percorribile a doppio senso di marcia, anche questo con capitali privati. "Quanto recentemente letto sui quotidiani – continua il presidente – sembrerebbe apparentemente più improntato all’ideologia che alla ricerca di soluzioni percorribili e realizzabili in tempi brevi. Non è una logica che appartiene al Gruppo, ad esso appartiene la logica delle poche parole 3 seguite da molti fatti: prova ne è la posa della prima pietra il 25 gennaio dell’anno in corso e l’inaugurazione il primo dicembre dello stesso anno tempi che, considerata la realizzazione dell’intera opera partita da zero, sono molto brevi. Ai collaboratori del Gruppo è stato trasmesso l’insegnamento che al pensiero deve seguire immediata l’azione, che il tempo va ottimizzato, che l’attenzione va concentrata sul fare e che le energie vanno veicolate sulle attività che davvero aggiungono valore, al lavoro e al sociale. Ed è infatti rivolta al sociale la prossima iniziativa, alla quale Todisco Group sta già lavorando. Purtroppo sono sempre di più le persone bisognose di aiuto; è a loro che sarà rivolto l’ambulatorio diagnostico di circa 500 mq, per il quale il gruppo ha stanziato un investimento di 4 5 milioni di Euro e presso il quale, sempre di concerto con Caritas Diocesana, anche i senza fissa dimora potranno beneficiare di importanti indagini diagnostiche, in tempi brevi e in modo completamente gratuito. Tornando al Palacongressi, è allo studio il progetto per un aumento degli spazi e delle funzioni. Intorno girano tante parole, si può affermare senza timore di smentita che intorno a Todisco Group girano tanti fatti".