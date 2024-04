Il nostro 21 novembre, l’adozione del frassino Giulia

In occasione della giornata nazionale degli alberi, abbiamo celebrato i nostri amici alberi con molto entusiasmo e abbiamo condiviso bei momenti. Tutti uniti dalla voglia di natura e dal rispetto dell’ambiente abbiamo preparato un cartellone albero sul quale abbiamo scritto una poesia. Nel giardino della scuola abbiamo formato un grande cerchio con i bambini delle altre classi e con canti, poesie e filastrocche abbiamo raccontato il bene che vogliamo ai nostri alberi. Abbiamo piantumato un piccolo frassino, lo abbiamo annaffiato con cura e con impegno, poi il sole, con i suoi raggi, lo ha riscaldato e col tempo è cresciuto. E anche se è ancora piccolo è bello con la sua piccola chioma che sembra il suo cappello. Intorno al nostro alberello abbiamo messo tanti piccoli vasi con piantine, quasi quasi a farci immaginare una soave danza in cui le piantine aiutino il piccolo frassino a crescere , come a dirgli: "Dai, su fratello, cresci bene, cresci forte, siamo tutti con te. Dona ai bambini la tua generosità e la tua bellezza affinché un giorno possano fare merenda all‘ombra dei tuoi rami". Ogni giorno osserviamo il nostro alberello e con stupore e meraviglia scopriamo nuovi germogli e fresche foglioline che ci regalano un sorriso e ci riempiono il cuore di emozioni belle. Viva la festa degli alberi, non solo il 21 novembre ma ogni giorno per poterli amare e rispettare. È stato un momento di gioia per tutti , grandi e piccoli. E anche di questo l’ albero generoso ci ha fatto DONO.