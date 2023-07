Il mondo dei Matia Bazar al Gombo Festa per i 40 anni di Vacaze Romane

Finale col botto per ’Vivi Parco’ a San Rossore: così come promesso in apertura di cartellone, una grande sorpresa è stata riservata al finale della rassegna che ha accompagnato piacevolmente il mese, cuore dell’estate tra cultura, musica e natura. Ad impreziosire il giardino della Villa del Gombo martedì 1 agosto dalle 19 con le suggestive luci naturali del tramonto ci saranno Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, fondatore e voce storica della band dei Matia Bazar. La storia della musica leggera italiana sarà protagonista attraverso le più note canzoni della band, nel concerto ’Vacanze Romane’, per celebrare i quarant’anni dalla vittoria dell’omonimo brano al festival di Sanremo 1983. Il concerto realizzato in collaborazione con Eliopoli Aps è gratuito, previa prenotazione del trenino necessario a raggiungere la spiaggia (al costo di 5 euro) in partenza dal centro Visite.

"Il parco deve essere aperto alla vita e alla partecipazione delle persone – ha detto il presidente dell’Ente Parco Lorenzo Bani – nel rispetto della natura e degli animali abbiamo scelto di riservare lo spettacolo ad un numero ridotto di partecipanti, circa 200, e di non utilizzare luci artificiali". Alla presentazione dell’evento erano presenti anche Marco Bonciolini, Massimo Marini e Alex Sabadini di Eliopoli Summer, che hanno ribadito l’importanza di far conoscere al pubblico anche le zone fin ora considerate "inaccessibili" del parco, come la Villa del Gombo, che sarà visitabile in concomitanza con il concerto.

L’iniziativa è il suggello finale della seconda fortunata edizione di ’ViviParco’, rassegna culturale sui temi dell’ambiente, possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa.

Alessandra AlderigI