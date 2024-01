"Il ministro Salvini non ha mantenuto alcuna promessa fatta"

"Ha ragione il presidente dell’Unione industriale pisana che lo sviluppo economico e sociale di un territorio passa anche attraverso lo sviluppo delle sue infrastrutture. E concordo anche sulle priorità che ha individuato: la velocizzazione del collegamento ferroviario tra la costa e l’alta velocità che passa da Firenze ed il completamento dell’autostrada tirrenica".

La senatrice del Pd, Ylenia Zambito, approfitta dell’intervista a La Nazione del presidente dell’Unione industriale pisana, Andrea Madonna, per prendersela anche con il Governo Meloni che ha fatto, a suo dire, scelte diverse rispetto al tema delle grandi infrastrutture.

"Purtroppo devo ricordare - osserva la parlamentare dem - che a luglio scorso, pochi mesi dopo la visita del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a Pisa in piena campagna elettorale per le comunali, egli ha pensato bene di non mantenere nessuna delle promesse fatte all’assemblea generale degli industriali e ha cancellato 300 milioni di euro per i collegamenti ferroviari tra il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce e non ha inserito il finanziamento del progetto del raddoppio della tratta ferroviaria Pisa-Empoli che invece era stata inserita su iniziativa del Pd nel contratto tra governo e Rfi nella precedente legislatura".

Temi sui quali, assicura la senatrice del Pd, "ho presentato emendamenti alla legge di bilancio insieme a quello per il rifinanziamento della strada tirrenica, visto che il governo anche qui ha tagliato risorse già previste".

Misure però, precisa Zambito, che "nessun parlamentare toscano della destra ha sostenuto o riproposto nell’interesse del nostro territorio". La parlamentare democratica poi mette nel mirino il deputato della Lega Edoardo Ziello accusandolo di "fare propaganda più che dedicarsi alla sostanza delle problematiche complesse che riguardano un territorio per cercare di risolverle".

"L’onorevole Ziello - conclude Ylenia Zambito - è tutto felice perché per il secondo anno consecutivo ha proposto un ordine del giorno che impegna il Governo a individuare le risorse per finanziare la tramvia di Pisa. Purtroppo abbiamo imparato che gli ordini del giorno servono solo a fare un po’ di propaganda senza alcuna efficacia per la realizzazione dell’opera. Contento lui".

Gab. Mas.