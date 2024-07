Il miglior coro gospel d'Europa è di Pisa

Pisa, 29 luglio 2024 - Con grande orgoglio e gioia, il Voices Of Heaven Gospel Choir annuncia la sua vittoria all'European Gospel Festival 2024. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato dalla giuria tecnica dell'evento, composta da illustri personalità del panorama gospel mondiale, tra cui i rinomati Trini Lopez Massie di Pittsburgh e Ananias Montague di Omaha, USA, e la direttrice artistica Stefania Mauro, della Royal School of Music di Londra e fondatrice degli Harmony Gospel Singers. L'evento, che si è tenuto nella città di Montegrotto Terme (PD) dal 26 al 28 luglio, è l'unico nel suo genere in Italia e ha visto la partecipazione di numerosi cori gospel provenienti da tutta Europa, per un totale di più di 200 coristi. Il Voices Of Heaven Gospel Choir è stato giudicato, all'unanimità e col massimo dei voti, come il "migliore coro gospel europeo per il 2024". La giuria ha riconosciuto l'eccellenza vocale, l'intensità emotiva e l'energia travolgente delle esibizioni del coro pisano. Trini L. Massie noto per la sua esperienza e competenza nel mondo del gospel, ha elogiato il coro per la sua straordinaria capacità di trasmettere il messaggio del gospel attraverso performance toccanti e coinvolgenti. Il coro ha saputo distinguersi per la sua coesione, armonia e interpretazione autentica dei brani, conquistando così il cuore della giuria e del pubblico presente. "Questa vittoria è un riconoscimento del duro lavoro, della dedizione e della passione che ogni membro del coro mette nelle nostre esibizioni," ha dichiarato Sandro Macelloni, direttore del Voices Of Heaven Gospel Choir. "Siamo immensamente grati alla giuria, agli organizzatori, al numeroso pubblico e a tutti gli altri cori che hanno condiviso con noi questa esperienza che per noi va al di là della musica: diffondere il messaggio del gospel, del vangelo, con la stessa passione, dedizione e gioia infinita." Per ulteriori informazioni sul Voices Of Heaven Gospel Choir e sui prossimi eventi, è possibile visitare il sito web ufficiale www.voicesofheaven.it o contattare direttamente la direzione artistica all'indirizzo email [email protected]