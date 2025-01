Il Matto si fa in tre al Nuovo

In scena stasera, alle 21, al palco del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, il primo spettacolo della trilogia “Il Matto. “Ovvero Io non sono Stato” scritta e diretta da Massimiliano Loizzi, produzione Mercanti di Storie e Teatro della Cooperativa. Tre spettacoli diversi su altrettanti episodi che hanno segnato la storia recente del Paese. Monologhi nel segno del teatro e della satira civile che Loizzi porta avanti con oltre 300 repliche in tutta Italia e più di 40.000 spettatori. Il titolo dello spettacolo di venerdì è “Una tragica farsa sul processo Pinelli e le morti di Stato”. Una indagine su fatti legati alla strage di Piazza Fontana, testimonianze e atti processuali sull’omicidio Pinelli con un ritmo surreale e incalzante. In un’incredibile girandola di ingressi Loizzi dà vita a personaggi agli antipodi fra loro (giudici, avvocati, testimoni, giornalisti e persino Pinelli stesso), grotteschi e surreali nella loro verità, in un crescendo di sentita denuncia, atto poetico che è anche civile e politico con un finale sorprendente che urla a gran voce che l’unica giustizia possibile è la verità. La trilogia prosegue sabato 18 gennaio alle ore 21 con “Il Matto 2. Una tragica farsa sull’Italia, il G8 e Carlo Giuliani”. Una feroce satira in bilico tra denuncia e intrattenimento dopo quasi 24 anni dai fatti di Genova del G8 e la morte di Carlo Giuliani. Per Amnesty international “La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale”. Loizzi lo racconta come una farsa tragicomica.

Domenica 19 gennaio alle 18 in scena “Il Matto 3. Una tragica farsa sui migranti, i confini, Dio e Mussolini”. Un folle processo, dissacrante, ironico e drammatico, per una nuova e differente “inchiesta” su uno dei fatti più discussi della “seconda” o “terza” Repubblica: l’affondamento, nel 2013, di un peschereccio nello stretto di Sicilia con la morte di almeno 480 persone di cui 60 bambini dopo ore di attesa e ritardi nei soccorsi. Per premiare gli spettatori più assidui il Teatro Nuovo – Binario Vivo APS, offre la possibilità, a chi ha assistito ai primi due spettacoli della trilogia, di vedere il terzo gratis. Basta presentarsi al botteghino con i biglietti o le ricevute online del Matto 1 e Matto 2, e per il Matto 3, domenica 19 gennaio alle ore 18, l’entrata è in omaggio. I tre spettacoli de “Il Matto” fanno parte della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Nuovo- Binario Vivo APS dal titolo "Rivoluzioni Teatrali" con la direzione artistica di Carlo Scorrano e sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.