Il maggiore Di Nocera nuovo comandante della compagnia carabinieri

PISA

La compagnia carabinieri di Pisa ha un nuovo comandante. Si tratta del maggiore Andrea Di Nocera, che prende il posto del tenente colonnello Salvatore Leone trasferito ad altro incarico dopo i proficui anni trascorsi a Pisa al comando compagnia. Il maggiore Di Nocera, campano di 36 anni, ha assunto il comando della compagnia dopo l’incontro di presentazione con il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Mauro Izzo. Il maggiore Di Nocera, nonostante la giovane età, vanta già numerosi incarichi in ambito nazionale ed estero.

Allievo della scuola militare Nunziatella di Napoli, Di Nocera ha frequentato successivamente l’Accademia Militare di Modena e quindi la scuola ufficiali carabinieri di Roma. Il primo incarico di comando risale al 2010 quando a Di Nocera venne affidato il comando di plotone del primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania che regge fino al 2013, per poi passare, dal 2013 al 2017, al comando della compagnia di Tonara, in provincia di Nuoro. Dal 2017 al 2023, prima del trasferimento a Pisa, è stato quello di comandante della prima compagnia carabinieri paracadutisti del reggimento Tuscania di Livorno.

Il maggiore Andrea Di Nocera, che in questi giorni sta completando il rituale giro di saluti con le sutorità cittadine e provinciali, è laureato in giurisprudenza ed ha all’attivo missioni in Afghanistan,Iraq, Libia, Palestina e Niger.

L’incarico del maggiore Di Nocera si presenta fin da subito particolarmente interessante e ricco di spunti professionali certamente edificanti, considerato che è chiamato ad operare in un comprensorio, quello di Pisa e dell’hinterland, dalle strutturate ed articolate dinamiche. Al maggiore Di Nocera gli auguri di buon lavoro e proficua collaborazione da parte della redazione di Pisa del giornale La Nazione.