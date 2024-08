Il lungomare non soltanto d’estate: "Un centro vivo per tutto l’anno. Il nostro piano di investimenti"

Un programma di investimenti ad ampio raggio, che andrà oltre il ‘confine’ del piano di recupero relativo all’area ex Motofides e la costruzione del comparto residenziale nel porto di Boccadarno. Per la società Marina Development Corporation (Mdc) Marina di Pisa dovrà vivere ‘tutto l’anno’ e le strade sono tre: dare la priorità all’insediamento di residenti, acquisire attività (ristoranti e fondi) anche fuori dal porto sparse per il litorale e sostenere manifestazioni creandone anche di nuove nella location gia recuperata di Villa Romboli.

Ad annunciarlo è stato Franco Canepa, responsabile dei rapporti col territorio per Mdc, in occasione della presentazione dell’edizione 2024 di Marina Slow di cui Mdc è sponsor e che si svolge a pochi metri dal porto. "Abbiamo ancora qualche mese di ‘pratiche burocratiche’ davanti - queste le parole di Canepa - Contiamo di poter dare il via al progetto a settembre 2025, qualche lavorazione inizierà comunque ad essere effettuata nel prossimo anno. Quello che per noi sarà importante e che vogliano trasmettere è che il nostro compito sarà quello di valorizzare Marina e il litorale sia d’estate che d’inverno, garantire lo sviluppo del tessuto urbano, proprio come abbiamo già fatto intorno al porto di Ventimiglia con il progetto di rigenerazione urbana attualmente in fase di svolgimento".

"E vogliamo – aggiunge ancora Canepa – che la nostra presenza sul territorio rappresenti anche un valudo sostegno per manifestazioni esistenti e non. In questo senso siamo qui, a disposizione per ascoltare e raccogliere idee e proposte da attuare insieme".

Il quartier generale sarà, appunto, Villa Romboli gia completamente restaurata in accordo con la Soprintendenza, con un progetto che ha salvaguardato il valore storico dell’immobile, tra fregi esterni, pavimenti originali, volte affrescate, insieme a materiali di ultima generazione. Tra le prime iniziative già in corso finanziate da Mdc, un libro scritto dal professor Salvatore Settis insieme al fotografo Armando Rotoletti che ha immortalato numerosi marinesi e ritratto la costa attraverso l’uso sapiente del drone, anche in questo caso replicando il modello Ventimiglia. Uscita prevista in autunno.

Francesca Bianchi