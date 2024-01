Il liceo compie 50 anni. Tre loghi per festeggiarlo. Premiati studenti-artisti

Il 2024 è appena cominciato e già fervono i preparativi per festeggiare un importante compleanno: il liceo Filippo Buonarroti compie infatti 50 anni dalla sua nascita e docenti, studenti e presidenza stanno preparando una serie di eventi per celebrare e far conoscere la realtà della scuola. Poco prima di cominciare le vacanze natalizie si è svolta una bella cerimonia, sono stati premiati i primi tre nuovi loghi della scuola, creati in onore della ricorrenza. Sin dall’inizio di questo anno scolastico i docenti di Arte del Liceo Buonarroti hanno dato alle studentesse e agli studenti di tutte le classi del triennio il seguente compito: realizzare un logo per il 50esimo della scuola.

La selezione non è stata semplice, il livello dei lavori realizzati dai ragazzi è risultato veramente alto. Questo in parte per l’attenzione dei docenti di Disegno e Storia dell’arte : Massimo Dell’Innocenti, Maria Ida Marocco,Antonella Caterini, Elisabetta Monastero, Lucia Ceccherini, Fabio Mattolini, Mariasimona Silvestri, Airyn Marchionna e Simona Corradini che li hanno seguiti nel lavoro, ma in ragione significativamente maggiore per l’impegno profuso dagli studenti stessi, prova che la creazione di qualcosa è una delle esperienze più importanti in qualsiasi percorso scolastico. "In particolare, la creazione di un logo per la scuola è un’esperienza unica, perché questo è finalizzato a definire in un’immagine sintetica l’identità del luogo in cui i giovani uomini e donne di domani vivono, crescono, si formano in sinergia con l’ambiente. La commissione, costituita dai docenti di Disegno e Storia dell’arte, dal Comitato per il 50° del Buonarroti e dallo staff del DS, ha infine decretato un vincitore, un “podio” e 13 menzioni per merito. Si è classificato al primo posto Andrea Diddi 5 ESA che ha saputo sintetizzare meglio di tutti, in una immagine chiara la finalità richiesta dal logo. Seconda classificata Bianca Giommarelli di 4 CS, creatrice di un logo di particolare eleganza e sintesi. Terza classificata Giulia Vannozzi 5 AS con un’immagine ricca di fascino e fantasia. Ha curato la comunicazione la prof Monica Fontana.