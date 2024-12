Il libro di favole. Grandi e piccini. Tanti lettori

Tre favole per bambini con una copertina rossa fuoco, lo stesso che fa ripetere da anni un piccolo miracolo. Ieri è stato il giorno del libro dedicato a Marianeve, "Il commissario Pelletti. Tre misteri da risolvere" (Pacini editore) distribuito in abbinamento gratuito nelle edicole di Pisa e provincia con "La Nazione". Un progetto d’amore che si rinnova da 8 anni. I lettori? Hanno accolto il volume con l’entusiasmo di sempre anche perché è tornato quest’anno il poliziotto investigatore Pelletti, con i baffi e il ciuffo ribelle e la sua immancabile cagnolina Prugnina. Un’iniziativa resa possibile grazie a tanti sostenitori che da anni credono nel potere della lettura e dell’istruzione.

I racconti, nati dalla fantasia di nonna Lela (Daniela Marazzini) e dalla matita di Fabio Leonardi, hanno conquistato, grandi e piccoli. Ogni volume contribuisce a realizzare una scuola in Etiopia in collaborazione con il Gruppo missioni in Africa (Gma) e la referente per Pisa Patrizia Landucci. Ne sono state costruite quattro fino a ora, più una biblioteca. "Un’iniziativa importante, attraverso cui i genitori di Marianeve donano agli altri, mettendo al centro pace e amore", aveva spiegato Patrizia Alma Pacini. La piccola è scomparsa nel 2016 e da allora mamma Elisa e babbo Domenico in suo ricordo hanno realizzato la collana "A Marianeve", che continua a regalare tanti sorrisi ai bambini del territorio e a quelli che in Africa, grazie all’amore di una famiglia, riescono finalmente a frequentare i banchi di una scuola.

Ed eccoli, i nostri compagni di viaggio. Belvedere, Banco Popolare di Lajatico, Farmacie comunali, Parco di San Rossore, Alfea, Automobil club Pisa, Pubblica assistenza di Pisa, Ati Invest, Guardie di città, Gt Auto, Elettra Mfg srl, Mc Promo, Devitalia, Pharmanutra, Carla Viegi, Pulina Exclusive Interiors, Casaubimaior.it, Nesti Auto, Anita, Bagno Laura, Cral, Gruppo Acque, Collegio geometri Pisa, Sindacato italiano Balneari, Paim, Armando Varini, I Vecchi Sapori.

A. C.