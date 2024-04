"Il grande lavoro fatto da Mazzeo"

"La candidatura alle elezioni europee di Antonio Mazzeo nasce dal riconoscimento del lavoro svolto in questi anni per la nostra provincia e per l’intera Toscana". Lo afferma il segretario provinciale del Pd, Oreste Sabatino, commentando la scelta della direzione nazionale dem di candidare il presidente del consiglio regionale nella circoscrizione dell’Italia centrale, dove sarà capolista la segretaria nazionale Elly Schlein, di cui fanno parte anche Lazio, Marche e Umbria. "Il nostro territorio e il partito - aggiunge Sabatino - hanno l’opportunità di eleggere un proprio rappresentante al Parlamento europeo, auspico che tutti potremmo lavorare per raggiungere questo obiettivo". L’appello del segretario è di superare le divisioni (ataviche sul territorio pisano e toscano all’interno del Pd) e di fare squadra proprio per spingere i candidati toscani. Quello che di fatto è cominciato domenica con l’ufficializzazione delle liste è un derby tra il sindaco fiorentino uscente, Dario Nardella, e il presidente del consiglio regionale, che punta a prendere proprio i voti della costa per ottenere un risultato che, se non dovesse bastargli per strappare il pass per Strasburgo, potrebbe comunque aumentarne il peso specifico in chiave regionale: "Ho accettato di mettermi a disposizione della nostra comunità - giura Mazzeo - per poter rappresentare la Toscana, tutta, e una parte fondamentale del nostro Paese che abbraccia costa, Appennini, borghi, città, distretti produttivi, aree interne e centri d’innovazione. Lo farò convinto che si può e si deve costruire un’Europa capace di prendersi cura di ogni individuo". Del resto, conclude Sabatino, "le elezioni europee di giugno sono un appuntamento importante e cruciale per il futuro del nostro Paese e dell’Europa. Le sfide e le crisi che abbiamo di fronte richiedono una risposta europea".