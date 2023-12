Il giovane pianista Pierotti al cinema della Valgraziosa

Il giovane pianista calcesano Giovanni Pierotti si esibirà (appuntamento gratuito), stasera alle 21 nel Cinema Teatro Valgraziosa.

"Come amministrazione comunale siamo felici di essere riusciti ad organizzare questo evento - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti - che vede protagonista un giovane calcesano di grande talento, Giovanni Pierotti, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito con entusiasmo. Senz’altro sarà una bella occasione d’incontro per tutta la Comunità, in vista delle festività natalizie".

Giovanni Pierotti ha 17 anni.