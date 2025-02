Il galoppo feriale e la dinastia dei Verricelli

Il galoppo feriale a San Rossore ci ricorda oggi che i Verricelli nell’ippica sono una dinastia. Restando a questo secolo, Ersilio, Vinicio, Gianfranco, Graziano, Giorgio, Gianluca… Fra questi, Gianfranco Verricelli, oggi scomparso, fu dapprima un buon fantino come peso leggero e poi, spostandosi al nord, poté esprimere le sue grandi capacità di allenatore. E’ giusto perciò che oggi l’ippodromo lo ricordi insieme al fratello Vinicio, anch’egli uomo di cavalli per tutta una vita. La corsa è una handicap sulla distanza dei 3000 metri. E’ una distanza ormai inedita per gli ippodromi italiani (è rimasto soltanto il St Leger che nel passato si correva a Torino e oggi a Milano) dove questi lunghissimi percorsi di stampo ottocentesco sono da tempo caduti un po’ in disuso.

Essi restano soprattutto a testimoniare la cifra tecnica di un’epoca che pescava le sue origini agli albori stessi dell’ippica mondiale. Non va infatti dimenticato che la corsa di purosangue più antica della storia del galoppo è il St Leger inglese che deve il suo nome al suo ideatore, il colonnello inglese Martin St Leger. La corsa si corre ogni anno in settembre nell’ippodromo di Doncaster nella meravigliosa piana di Candley. La prima edizione risale al 1776 sulla distanza storica dei 3000 metri, ma oggi è un evento ormai più di grande mondanità che sportivo. Venendo alla corsa di oggi a San Rossore, fra i dieci partenti c’è uno specialista della distanza e del probabile terreno allentato – Unique Diamond – che purtroppo ha un handicap da superare: i 10 anni di età. Degli altri Kir Royal e Hedonism hanno ambizioni di ben figurare. Da 3000 metri si passa ai 1200 del premio Ussero con otto cavalli al via: qua il ‘romano’ Finally, malgrado il peso, potrebbe mettere tutti d’accordo.

Sei corse in programma, si inizia alle 14,30; questi i nostri favoriti: I corsa: Maria Salvador, Blue Kiss II: Killachy Eye, Celeber; III: Merlengo, The Only One; IV: Finally, Tutti Eroi, Bada la Gente; V: Unique Diamond, Hedonism, Under Secret; VI: Fiore Sardo, Fammi Volare.