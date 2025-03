Il futuro in divisa. Bandi in scadenza

I concorsi pubblici rappresentano un’importante occasione di inserimento nel mondo del lavoro. Ecco quelli in scadenza. Domani, 27 marzo, è il termine ultimo per partecipare al concorso per titoli ed esami per l’ammissione al 28esimo corso biennale allievi marescialli dell’esercito italiano. In totale sono 140 i posti disponibili. Il concorso è rivolto a diplomati con un’età massima di 28 anni. C’è tempo, invece fino al 12 aprile 2025 per partecipare al maxi concorso per 260 posti destinati agli allievi dei licei annessi alle scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica per l’anno 2025. In dettaglio, i posti disponibili sono 150 per le Scuole militari dell’esercito, 70 per la Scuola navale militare "Francesco Morosini" e 40 per la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet". Per partecipare è necessario aver frequentato almeno due anni di scuola superiore ed essere nati tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. A livello regionale, il Comune di San Vincenzo, provincia di Livorno, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo determinato di 30 agenti di polizia municipale. La selezione si terrà il 17 aprile 2025 alle 10.30 nel palazzetto dello sport Falci a Piombino. Tra i requisiti: idoneità psico-fisica, diploma di istruzione secondaria superiore e patente di guida A2 e B o superiori. Scadenza: 1 aprile 2025. Stessa scadenza per il concorso indetto dal Comune di Grosseto per la formazione di un elenco di idonei per assunzioni nel progetto "Sicurezza in città – Grosseto Safe 2025". Possono partecipare diplomati in possesso di patente B, idoneità fisica e requisiti previsti per la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Tutti i bandi di concorso sono consultabili sul portale nazionale del reclutamento inpa.gov.it, dal quale è possibile candidarsi.