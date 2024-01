Il dono del Rotary. Defibrillatori ai Comuni. Ecco tre apparecchi

Il Rotary Club ha donato tre defibrillatori ai Comuni di Cascina, Vicopisano e Calci da installare sui propri territori. La consegna è avvenuta sul ponte di Zambra, proprio ai confini dei tre territori coinvolti. La consegna dei tre defibrillatori è avvenuta per conto del District Grant in collaborazione con Rc Pontedera, rappresentato dal presidente Andrea Bellucci e dall’incoming Simone Barsotti, e con il Rotaract Cascina. A ricevere gli apparecchi c’erano il vicesindaco Cristiano Masi e l’assessorealla cultura Bice Del Giudice per Cascina, il sindaco Matteo Ferrucci per Vicopisano e il sindaco Massimiliano Ghimenti per Calci. Nei prossimi giorni saranno predisposte le installazioni nei luoghi concordati con le amministrazioni.