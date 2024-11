Il dipartimento di Agraria di Unipi festeggia il centenario con i laureati d'oro e argento

Pisa, 27 novembre 2024 - Domani al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali di Pisa in occasione del centenario dell’ordinamento dell’Istruzione superiore agraria (1924-2024) si terranno le Nozze d’Oro e d’Argento per i laureati e le laureate in Agraria dell’Università di Pisa.

I festeggiamenti per i 50 e i 25 anni dalla laurea di coloro che hanno conseguito il titolo nel 1973 e 1974 e nel 1998 e 1999 saranno al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Ateneo Pisano (Via del Borghetto, 80) il 28 novembre alle 17, al termine delle celebrazioni per il centenario dell’ordinamento dell’Istruzione superiore agraria (1924-2024).

La giornata inizierà alle 14.30, sono previsti gli interventi di Amedeo Alpi, vicepresidente Accademia dei Georgofili, Bruno Ronchi, dell’Università della Tuscia e Luigi Casanovi, Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali Pisa, Lucca e Massa Carrara. L'evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Ministero della Giustizia) e dall'Accademia dei Georgofili. Per info: link