Il dietrofront di Ziello: "Rinviata la fiaccolata. Ho fiducia nelle autorità"

Non si terrà stasera la fiaccolata organizzata dal deputato della Lega, Edoardo Ziello, che aveva invitato "tutte le persone perbene che amano Pisa a dare una risposta forte" dopo gli episodi di violenza avvenuti nelle ultime settimane in piazza Dante, "e per dire basta alla violenza di chi non merita di vivere in un Paese avanzato come il nostro".

La fiaccolata, come annunciato dal deputato del Carroccio in un video postato su Facebook, è stata rinviata. La decisione è arrivata in seguito alla notizia della firma del protocollo sulla sicurezza tra il prefetto Maria Luisa D’Alessandro e il sindaco di Pisa, Michele Conti. Il protocollo prevede un incremento degli steward nelle piazze della movida pisana in supporto alla polizia municipale, oltre a una maggiore presenza di agenti della municipale nei fine settimana, nella fascia oraria tra le 20.30 e le 2.30.

A proposito del provvedimento, Ziello ha scritto: "Monitorerò che venga attuato, rinviando la fiaccolata e dando fiducia alle autorità preposte, nella speranza che si ripristini la normalità nel periodo notturno del fine settimana". La fiaccolata, quindi, non è annullata ma resta in stand-by. "Tante persone – ha continuato Ziello nel video – mi hanno scritto e le ringrazio. È un segnale forte di questa città, e dico loro di tenersi pronti a un’iniziativa qualora questo protocollo dovesse fallire. Io ovviamente mi auguro che vada a gonfie vele", ha concluso il deputato della Lega.

"Ziello – commenta il video il capogruppo Pd in consiglio comunale, Matteo Trapani -, certifica che il sindaco Conti, iscritto come lui alla Lega, da 7 anni a capo dell’amministrazione della città, solo oggi si occupa del tema sicurezza. Addirittura, blocca una fiaccolata che lo stesso deputato aveva annunciato e che sapeva tutta di protesta verso Conti. Inoltre, dice che vigilerà sull’operato del suo sindaco alla luce di un protocollo firmato con la prefettura dove sostanzialmente, oltre a ribadire la necessità di collaborazione, cosa che dovrebbe essere del tutto scontata, prevede una presenza di steward nelle piazze. Tutto ciò – aggiunge Trapani -, non solo non risolve nulla, ma ancora una volta rende evidente quanto Conti abbia sempre meno il polso della situazione".