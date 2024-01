Il derby e l’ordine pubblico. Tris di riunioni in Questura. La tifoseria dello Spezia scenderà a Pisa San Rossore

Quando il treno regionale delle 13.35 partito da La Spezia raggiungerà la Stazione di Pisa San Rossore, vivremo il culmine di un sabato ad alta tensione sul fronte dell’ordine pubblico. Alle 14.40 la parte più calda della tifoseria ligure scenderà dal convoglio seguendo l’appello rivolto dalla Curva Ferrovia che ha invitato tutti gli appassionati dei colori bianchi a muoversi con il treno: "Al di là del risultato e per l’orgoglio della nostra città". Il grosso dei 900 tifosi spezzini (nello specifico circa 650) scenderà proprio alla Stazione San Rossore, duecento persone quindi raggiungeranno l’Arena Garibaldi a bordo di quattro pullman, i restanti si muoveranno in auto. L’arrivo a San Rossore – e più in generale il percorso lungo la linea ferroviaria passando anche da Carrara – è considerato il più delicato da gestire. Alla stazione di La Spezia centrale, per altro, si annunciano controlli rigorosi dei tagliandi per salire sul convoglio.

Per organizzare il complesso servizio d’ordine pubblico – in una partita tanto sentita – le forze dell’ordine hanno predisposto un tris di vertici. Il primo si è tenuto la scorsa settimana. Il secondo è andato in scena ieri mattina in Questura, l’altro si svolgerà proprio oggi. Inutile dirlo, fra le tifoserie di Pisa-Spezia non corre buon sangue e la tragica vicenda legata la morte di Maurizio Alberti ha inasprito ulteriormente gli animi.

Per altro i tifosi dello Spezia hanno fatto i salti mortali per accaparrarsi i tagliandi, andando perfino a cercarli fino a Chiavari. Poi, a tempo record, la società Spezia ha reso possibile l’abilitazione online del Circuito Ticket One dopo che la stessa società si era resa disponibile ad aprire un point provvisorio.

Saverio Bargagna