Il Crudo torna alle origini: la storica panineria riparte con Massimo Rutinelli

Pisa, 17 febbraio 2025 – È un vero ritorno alle origini quello della panineria e vineria Il Crudo. Lo storico locale di piazza Cairoli torna nelle mani del suo fondatore Massimo Rutinelli, imprenditore titolare di diverse attività di ristorazione a Pisa, nonché presidente del Centro Storico per Confcommercio Pisa, che ha dato il via al nuovo corso del Crudo con un taglio del nastro alla presenza del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

“Il Crudo nasce nel 2008 a Marina di Pisa e nel 2009 è stato inaugurato il locale di Pisa in piazza Cairoli” racconta Rutinelli. “Dopo anni di esperienza maturati in diverse attività di rilievo a Pisa e con la volontà di continuare a crescere ho dato l'opportunità ad altri imprenditori di prendere in gestione alcune delle mie attività, come nel caso del Crudo, che adesso rilancio puntando sulla qualità dei prodotti che l'ha sempre contraddistinto e da un nuovo format legato all'acquisizione del Country Club Boccadarno a Marina di Pisa, dove all'interno dell'azienda agricola produciamo ortaggi come zucchine, pomodori, cipolle, patate e carciofi, che saranno utilizzate per il Crudo, garantendo una filiera corta e a km 0. Anche per le altre materie prime ci affidiamo a prodotti del territorio di assoluta qualità, come i salumi del Salumificio Rosi e i formaggi del Caseificio Busti”.

“Il Crudo è specializzato in panini e aperitivi, oltre a degustazioni di vini accompagnate da taglieri, con un'offerta pensata anche per un'alimentazione vegana o vegetariana. Ogni panino o piatto ha inoltre il nome di personaggi illustri o quartieri di Pisa, non potrebbe essere altrimenti visto che il locale si trova in una piazza dove si respira a pieni polmoni la storia della città”.

“Il prossimo mese inoltre - annuncia Rutinelli - convertiremo l’Insalateria in Lungarno Pacinotti in un negozio di pasta fresca, dove proporremo anche primi piatti pronti ed espressi, da asporto o da consumare in loco. In città manca un'attività di questo tipo e sono convinto che sarà una novità molto apprezzata dai pisani e non solo”.

Esprime i migliori auguri il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Un grande in bocca al lupo a Massimo Rutinelli, imprenditore che non ha certo ha bisogno di presentazioni e stimatissimo dirigente di Confcommercio. Questa iniziativa rappresenta un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione, un progetto che esalta le eccellenze locali e promuove un’offerta gastronomica di alta qualità. Il legame diretto con i prodotti della sua azienda agricola è un esempio virtuoso che contribuisce a un modello di ristorazione sostenibile. Come Confcommercio, siamo orgogliosi di supportare Massimo in questo nuovo percorso".

“Questo nuovo capitolo della storia del Crudo garantisce continuità all'attività nel rispetto della tradizione - i complimenti dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - stiamo parlando di un locale importante che si affaccia in un luogo storicamente legato al commercio pisano come piazza Cairoli, dove è presente la fontana sovrastata dalla statua con cornucopia realizzata da Pierino da Vinci, nipote di Leonardo da Vinci, a memoria del mercato ortofrutticolo che qui si svolgeva”.