Il coraggio dei giovani. Confcommercio premia gli imprenditori under 40. Cucinelli ospite d’onore

"Il coraggio di fare impresa", un titolo che esprime al meglio è la caratteristica principale di chi oggi vuol far nascere una propria azienda, utilizzando doti di intraprendenza, razionalità e amore per le sfide. Sono i temi della XXVII edizione del Premio Giovani Imprenditori, organizzato da Confcommercio Pisa, con la compartecipazione di camera di Commercio Toscana Nord Ovest e il patrocinio della Regione Toscana, l’evento si svolgerà giovedì 11 aprile alle 17.30 nella cornice degli Arsenali Repubblicani: location suggestiva per un’edizione che vanta la partecipazione di Brunello Cucinelli, re del cachemire e imprenditore e stilista di fama internazionale. Una kermesse che premierà sette giovani under 40 che si sono distinti nei risultati raccolti dal proprio progetto imprenditoriale, e nello stesso evento sarà consegnato anche il premio di laurea finanziato da Confcommercio destinato ad un laureato in Economia del corso di laurea in Strategia Management e Controllo dell’Università di Pisa. La presentazione ieri con le cariche istituzionali di Confcommercio Pisa, il presidente Stefano Maestri Accesi e il direttore Federico Pieragnoli, con l’assessore Paolo Pesciatini, affiancati da Francesco Ciampi, presidente Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa, Vincenzo Zarone, presidente del corso di laurea in Strategia Management e controllo, e dagli sponsor che hanno dato il loro sostegno all’iniziativa. Toccata e fuga anche del sindaco Michele Conti che, nonostante le polemiche di questi giorni con ConfCommercio ha voluto portare il suo saluto all’iniziativa. "La nostra è città di start up, aziende che qui sono nate e sono diventate nazionali ed internazionali - ha sottolineato Conti - i giovani e le loro idee in una città come la nostra, con le sue potenzialità, in cui ogni anno soggiornano 47mila studenti, trovano tessuto fertile per far nascere impresa". Tanti gli interventi dei presenti, con un unico fil rouge dettato dal valore della passione dell’impresa giovanile, coniugato con quello della formazione universitaria su questi temi. "Premiamo i giovanissimi - così Maestri Accesi - li premiamo perché molti di questi riescono a far bene, sono ben formati e diventano imprenditori con una grande idea dopo un percorso di formazione adeguato". "Il premio quest’anno vede la partecipazione di Brunello Cucinelli - ha affermato l’assessore Pesciatini - che mette al centro del suo impegno la dignità della persona, coniugando etica ed estetica. Questo è il valore aggiunto di questa edizione, l’economia oggi ha sempre più bisogno di valori etici".

Alessandra Alderigi