Il Comune contro il caro-libri. Incentivi da 130 a 300 euro: bando

Via libera al "Pacchetto scuola" contro il caro libri e le spese di frequenza delle scuole secondaria di primo grado (scuole medie) o secondo (licei ed affini). L’incentivo economico va da un minimo di 130 ero ai 300 euro. Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studentesse e studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado.

Il Bando si apre il 26 agosto e copre l’anno scolastico 2024/2025 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente nella modalità on line e rimarrà aperto per quattro settimane dal 26 agosto 2024 ore 12 fino al 20 settembre alle ore 12.

Il "Pacchetto scuola" è destinato a studentesse e studenti residenti in Toscana iscritti per tutto l’anno scolastico 2024/2025 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale, presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di euro 15.748,78. I requisiti anagrafici da rispettarsi sono i seguenti: residenza nel Comune di Pisa ed età non superiore a 20 anni – da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni –, compiuti entro il 20 settembre 2024.

La domanda d’ammissione al bando deve essere diretta al Comune e deve essere presentata esclusivamente on line accedendo alla pagina: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Pacchetto-scuola. Questo incentivo economico va a tamponare le spese che ricadono soprattutto sull’acquisto dei libri per la scuola dell’obbligo; Federconsumatori calcola che si spenderanno (in media) 322 euro per le medie e 500 euro per l’acquisto di libri ed altro materiale scolastico alle superiori.

