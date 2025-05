Il Club Vicopisano entra nella grande famiglia del Rotary International

Vicopisano, 19 maggio 2025 - Nella prestigiosa cornice dell’Osteria la Vecchia Noce a Vicopisano, il 16 aprile 2025 si è svolta la cerimonia di consegna della Carta Istitutiva che segna l'ingresso del nuovo Club Vicopisano nella grande famiglia del Rotary International. Il Rotary Club Vicopisano è il 75° club del Distretto 2071 e va a rafforzare, con i suoi 23 soci, la rete dei club rotariani in Toscana. All'evento hanno partecipato i Past District Governor (ex governatori distrettuali) Umberto Laffi, Arrigo Rispoli, Giampaolo Ladu e Fernando Damiani assieme al Governatore del Distretto 2071 Pietro Belli, al Governatore Eletto Giorgio Odello, al Governatore Nominato Alberto Papini e al Governatore Designato Pietro Burroni. Erano inoltre presenti, in un'atmosfera di serena cordialità, i presidenti dei Rotary Club di Lucca, Lucca Giacomo Puccini, Antiche Valli del Serchio, Montecarlo – Piana di Lucca, Pisa San Rossore e il vice presidente accompagnato del presidente incoming del Rotary Club Pontedera, a dimostrazione dello spirito di coesione e collaborazione tra i club del territorio. Durante la cerimonia sono stati nominati soci onorari del Club il Governatore Pietro Belli e il Pdg Arrigo Rispoli. La presenza del sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e le sue appassionate parole di saluto dimostrano che il Club è favorevolmente accolto poiché a tutti sono noti i valori del Rotary, che mette al centro delle sue iniziative il servizio alla comunità locale e sostiene grandi progetti internazionali, esaltando la tradizione e promuovendo l'innovazione del territorio nel quale opera. Con lo spirito di servizio e basandosi sempre sui valori fondamentali di integrità e di amicizia, il Rotary Club Vicopisano si affaccia quindi al territorio e si impegna a realizzare iniziative di comune interesse mettendo in pratica il motto rotariano “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Il Consiglio Direttivo del Rotary Club Vicopisano risulta dunque così composto: Michele Marroni (Presidente), Cinzia Cellerino (Vicepresidente), Claudia Martini (Segretario), Gianluca Menicagli (Tesoriere), Roberto Degl’Innocenti (Prefetto), Maria Antonietta Denaro, Simona Lotti, Leonardo Vetturi, Samanta Vincini (consiglieri).