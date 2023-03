"Il cervello ha bisogno di cure"

Nell’ambito della internazionale ricorrenza annuale della "Settimana del Cervello", mercoledì 15 marzo, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico "Ulisse Dini" si è svolto un seminario dal titolo "Il cervello e le sue (dis)funzioni, dalla polio ai social network", organizzato dalla Clinica Neurologica dell’Università e dell’Aoup di Pisa, diretta dal professor Gabriele Siciliano, in collaborazione con il Rotary Club di Pisa e il Rotary Club Pisa Pacinotti. Agli studenti sono state illustrate le meraviglie del cervello, ma anche i rischi connessi a un suo cattivo uso: non più solo a causa dell’esposizione a droghe ma anche riguardo alla dipendenza dai social network. L’evento è stata anche l’occasione per sensibilizzare i giovani sull’importanza delle campagne di vaccinazione per la salute del nostro cervello e la riduzione dei pericoli derivanti da malattie infettive del sistema nervoso potenzialmente letali o gravemente invalidanti. Da qui la collaborazione con i Club Rotary, da decenni in prima linea nella campagna mondiale di sradicamento della poliomielite. L’evento, curato dai professori Michelangelo Mancuso e Gabriele Siciliano della Clinica Neurologica, ha visto intervenire anche di Paolo Ghezzi presidente dell’Avis, della professoressa Liliana Dell’Osso (direttrice della Unità Operativa di Psichiatria) e del professor Marco Scarselli del Dipartimento delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia.