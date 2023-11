Il centro è un lago. Pontedera in tilt. Ospedale, negozi e garage sott’acqua

Una serata di pioggia come non si vedeva da anni ha messo Pontedera sott’acqua per ore. Intorno alle 16 è iniziato quello che per molti è diventato un incubo. Pioggia incessante e vento forte hanno presto allagato tutta la città, alcune zone più di altre dove è andata via anche la luce per diverse ore. Anche il corso è finito sott’acqua così come le sue traverse da via Primo maggio a via Saffi, via Palestro, via Guerrazzi e così via. Tante le abitazioni, i garage, ma anche i bar, ristoranti, pizzerie e negozi al pian terreno che sono rimasti sott’acqua, con i conseguenti danni. Si è completamente allagato anche l’atrio di Palazzo Stefanelli. In piazza del Duomo la situazione è diventata critica fin da subito, con il parcheggio sotterraneo dell’hotel Armonia completamente allagato e la piazza interdetta al traffico. Acqua alta, fino a tardi, anche in piazza della stazione ed in piazza dei pullman. Il sottopasso della stazione completamente allagato ha costretto i pendolari ad attraversare i binari, al buio, con i conseguenti rischi e pericoli. Due auto sono rimaste ferme in via Brigate Partigiane, bloccando la strada. Particolarmente colpita la zona della Bellaria, su tutte viale IV novembre e via Diaz.

L’acqua è entrata fino all’interno delle abitazioni, dei ristoranti e degli uffici che si affacciano su queste strade. Anche i piani bassi dell’ospedale Lotti e della fabbrica Piaggio si sono allagati. Tutti i sottopassi della città sono diventati piscine e sono stati chiusi. Tanti i disagi soprattutto per gli automobilisti che si sono ritrovati a dover fare i conti con le strade più o meno allagate. Si sono registrati incidenti, critica la situazione alla rotatoria di viale Europa davanti alla Coop e al Polo Carlesi con alcune auto finite fuori strada. Particolare apprensione per la situazione dei fiumi in città. L’Era è cresciuto molto velocemente ma fino a ieri nella tarda sera la situazione era sotto controllo, così come quella della portata dell’Arno la cui piena potrebbe passare nelle prime ore di oggi. Oltre alle scuole chiuse è stata annullato anche l’odierno mercato settimanale del venerdì. Ed oggi sarà la conta dei danni, quelli causati da una giornata drammatica che ha messo a dura prova tutta la città.