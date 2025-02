Il Carnevale torna a Calci. Festa per grandi e piccini

Si terrà oggi a partire dalle 15 la settima edizione del Carnevale di Calci, una giornata di festa e divertimento. L’appuntamento è in piazza Cairoli, dove partirà la sfilata delle maschere del concorso che, negli anni, ha visto crescere il numero di adesioni. La parata si svilupperà lungo via Roma e sarà accompagnata dalla Moruga Drum, la nota band di percussioni afro-brasiliane, mentre la musica della Premiata Filarmonica G. Verdi di Calci accoglierà le maschere in piazza Garibaldi. Qui la giuria, composta dai membri del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Calci e dagli sbarellati, valuterà le maschere in gara, al termine ci sarà la premiazione.

A seguire lo show di Mortimer, della compagnia Circo Carciofo. "Come sindaco – commenta il primo cittadino Massimiliano Ghimenti - sento il dovere di ringraziare, a nome di tutta la comunità, il comitato promotore e tutti coloro che collaborano e contribuiscono a portare avanti il Carnevale, che, voglio ricordarlo, per Calci è una vera tradizione storica. Come Comune cerchiamo di dare una mano a tutti coloro che hanno voglia di fare per Calci, ma è evidente che senza l’associazionismo la Valgraziosa sarebbe decisamente più ‘povera’ di iniziative".

Un evento che, sottolineano dal comitato Carnevale, beneficia proprio "del contributo e del patrocinio del Comune di Calci, che ha creduto nella rinascita di questa storica manifestazione sin dal primo anno di attività. Grazie alla collaborazione e alla sinergia delle associazioni, cittadini e degli esercizi commerciali, riusciamo a proporre una festa colorata e ricca di tante attività". Confermata per questa edizione la collaborazione con l’associazione Gufelfo - Educazione in natura, che insieme a La RosaAmara Aps si occuperà di intrattenere i più piccoli in piazza Garibaldi. Presenti anche il servizio trucca-bimbi e il carretto delle bolle giganti, accompagnati dalla musica dell’associazione Zebrè.

Importante il contributo della scuola V. Veneto, che parteciperà all’allestimento della festa con lavori degli alunni e delle alunne. Già dalla mattina tante le attività commerciali aperte e pronte ad accogliere cittadini e visitatori. In caso di pioggia tutta la festa inclusa la premiazione delle maschere, Moruga Drum e Clown Mortimer, sarà spostata in piazza della Propositura, al circolo Acli Fascetti.