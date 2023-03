Il capodanno pisano della Leopolda Una cena fra storia, musica e poesia

Una tradizione e una festa: il "Capodanno Pisano" si avvicina e l’associazione ‘Insieme per Pisa’ organizza una grande cena alla Stazione Leopolda. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 20 con tanti ospiti e altrettante sorprese. Sarà una serata tutta in salsa pisana con musica, danza, cultura, vernacolo e poesie dedicate proprio alla nostra città. La direzione artistica è affidata ad Antonio Gentilini mentre Stefano Ghilardi è l’anima dell’evento. "Nella nostra città – spiegano gli organizzatori – come in buona parte della cristianità medievale si celebrava lo stile dell’Annunciazione, che faceva partire l’anno con l’incarnazione di Gesù ovvero il 25 marzo, nove mesi prima della nascita il 25 dicembre. Solo dal XVI secolo si affermò in Europa lo stile ora in uso".

La cena della Stazione Leopolda vede il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa ma anche il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e RcmTv. Numerosi gli artisti partecipanti. A condurre la serata sarà Manuela Arrighi. Quindi Stefano Ghilardi porterà i saluti dell’associazione e presenterà gli enti e le istituzioni presenti alla cena. Quindi sarà lo scrittore Sergio Costanzo a illustrare la storia del capodanno pisano. Il cantante (nonché direttore artistico) Antonio Gentiloni quindi intonerà l’inno dell’associazione. Nel corso della serata vi sarà l’intermezzo vocale di Virginia Joy (che canterà anche "Pisa grande amore") e un momento dedicato alla poesia con Veronica Manghesi. Ancora Antonio Gentilini canterà "Saluto a Pisa" quindi sul palco salirà anche il pianista Gino Ruberti, il musicista Doady Giuliano, l’attore di vernacolo Lorenzo Gramigni Francini e la scuola di danza "Art Ballett School". Fra le realtà che parteciperanno all’evento troviamo diverse associazioni fra cui gli Amici di Pisa, Asso Flay, Accademia dei Disuniti, Associazione Pro Loco Pisa, Compagnia di Calci, Associazione dei Lucani, associazione Unesco e la Società operaia di Cascina.

Molto interessante anche il catering proposto dal "Quore". Come prima portata si godrà di crespelle ai carciofi e lasagnette con i funghi. Per secondo ecco arista mele e prugne, spinaci aglio olio peperoncino e fagioli all’uccelletto. Per dolce una crema di mascarpone con biscotti artigianali. E a mezzanotte, ovviamente, ottimo spumante per brindare all’arrivo del 2025. Per informazioni e prenotazioni: 338.6543223 e 338.4201444.

S.B.