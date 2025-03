Il bus, la mobilità del futuro. Consigli e proposte innovative

L’autobus è uno dei mezzi pubblici maggiormente usati per la mobilità urbana. Abbiamo pensato ad alcune soluzioni per migliorare la qualità e l’inclusività del mezzo di trasporto. Consigliamo di introdurre più personale addetto alle pulizie, affinché i rivestimenti dei sedili vengano più spesso lavati o sostituiti. Per l’igiene delle mani dei passeggeri, sarebbe utile dotare gli autobus di dispenser di igienizzante. Inoltre, per mantenere puliti gli autobus andrebbe vietato il consumo di cibo a bordo. Sarebbe poi comodo inserire portaombrelli per le giornate piovose così che le persone non sporchino e bagnino i sedili.

A nostro avviso anche la comodità del viaggio potrebbe essere migliorata: servirebbero spazi più ampi per la salita e la discesa degli utenti e un corridoio centrale più largo dove potersi muovere più agilmente, ma anche contenitori o scaffali sopra i sedili per riporre borse e zaini in modo ordinato. Per la sicurezza dei passeggeri, consigliamo di accertarsi della presenza di cinture di sicurezza su tutti i veicoli. Bisognerebbe inoltre rendere più frequenti le manutenzioni per evitare il rischio di incidenti con altri veicoli e malfunzionamenti all’interno dell’autobus. Consigliamo di rendere più luminosi i fanali anteriori, affinché risultino maggiormente visibili agli altri guidatori, riducendo la probabilità di incidente.

Si potrebbe offrire una connessione Wi-Fi gratuita e aggiungere delle prese elettriche accanto ai sedili così da poter ricaricare i dispositivi. Per un trasporto pubblico più inclusivo, si dovrebbero aggiungere in tutti gli autobus delle pedane automatiche per consentire sempre l’accesso alle carrozzine. Pensiamo sia utile, soprattutto per i turisti, installare a bordo un monitor che indichi le fermate, gli orari e la posizione dell’autobus in tempo reale. A nostro avviso anche il design degli autobus andrebbe maggiormente curato. Alcuni autobus mantengono un look antiquato, risultando poco attraenti o non in linea con le tendenze moderne. Inoltre, la vernice degli autobus può consumarsi o scolorirsi nel tempo, lasciandoli con un aspetto vecchio e poco curato. I segni di ruggine, i graffi o la vernice rovinata possono dare una cattiva impressione agli utenti. Per diminuire l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto, invece, consigliamo di rendere elettrici almeno alcuni degli autobus di Autolinee Toscane. Per contribuire alla loro alimentazione elettrica, si potrebbero installare dei pannelli fotovoltaici sul tettuccio.