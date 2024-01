Il Bosco dei Sogni . A Putignano nascite e tradizioni vanno a braccetto

Ancora voglia di festa. La città accoglierà domani l’Epifania con una serie di eventi e tradizioni, tra cui la particolare inaugurazione del "Bosco dei Sogni" a Putignano. L’Amministrazione ha deciso, infatti, di unire l’inaugurazione del bosco dei nuovi nati con l’Epifania, celebrando così l’ultimo giorno delle festività natalizie. L’invito è per domani alle ore 12 in via Putignano a Sant’Ermete, dove sarà inaugurato il bosco urbano composto da 100 alberi dedicati ai 546 nuovi nati nel 2022 a Pisa. Il bosco è situato nell’area tra via Putignano Sant’Ermete e via Ettore Socci e ospita sette specie arboree diverse. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, e il vicesindaco Raffaele Latrofa parteciperanno all’inaugurazione, seguita dalla distribuzione di dolci da parte della Befana del Vespa Club.

Sempre in occasione dell’Epifania, a Marina di Pisa si terrà il tradizionale "Tuffo di Befana". La giornata inizia alle 11 iin piazza Sardegna con le iscrizioni, seguite dall’arrivo della Befana Avis con dolci per i bambini alle 11.45 e dal primo bagno dell’anno alle 12. L’evento, giunto alla sedicesima edizione, è organizzato da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Pisa. La partecipazione al tuffo è gratuita e aperta a tutti.

Sempre nel contesto delle celebrazioni dell’Epifania, la "Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club" avrà luogo in mattinata. Questa tradizione dagli anni ‘50 ha oggi uno scopo benefico e solidale: i doni raccolti saranno consegnati ai bambini ricoverati nelle strutture sanitarie della Stella Maris a Calambrone e all’Ospedale Santa Chiara di Pisa, nel reparto di Oncoematologia Pediatrica. L’iniziativa, patrocinata da diverse organizzazioni, coinvolge il Vespa Club d’Italia, il Vespa Club Pisa, l’Ape Club Italia Sezione di Pisa, e vede la partecipazione di veicoli storici e di rappresentanti delle forze dell’ordine. La raccolta doni e giocattoli inizierà alle ore 10 in Piazza XX Settembre - Lungarno Gambacorti, insieme ai “Clown Dottori” dell’associazione Ridolina. La Befana e l’Agente in uniforme d’epoca raccoglieranno i doni da consegnare successivamente ai bambini ricoverati. La città di Pisa si prepara, dunque, ad accogliere il nuovo anno con dolci sorprese, tradizioni e momenti di gioia per grandi e piccini.